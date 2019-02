Der Hamburger SV und der FC Bayern München haben sich auf einen Transfer des 19 Jahre alten Nachwuchsstürmers Jann-Fiete Arp geeinigt. Das bestätigten beide Vereine. Wann Arp genau wechselt, steht aber noch nicht fest. "Die Vereinbarung enthält flexible Wechselzeiträume", heißt es in der gleichlautenden Pressemitteilung der Klubs.

So könne sich Arp entweder schon nach der laufenden Saison oder "spätestens zum 1. Juli 2020" dem Rekordmeister anschließen. "Die Entscheidung, wann er den Hamburger SV verlassen wird, trifft nur Fiete Arp." Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sei es bereits im vergangenen Juli zu der Einigung zwischen den Vereinen gekommen, die Ablösesumme soll 2,5 Millionen Euro betragen. Zum selben Zeitpunkt hatte Arp seinen Vertrag in Hamburg bis 2020 verlängert.

Arp war 2010 im Alter von zehn Jahren zum HSV gekommen und dort zum Junioren-Nationalspieler gereift. Bei der U-17-Weltmeisterschaft in Indien 2017 erzielte er in fünf Spielen fünf Treffer. Im selben Jahr gab er sein Bundesligadebüt - als erster Spieler, der im Jahr 2000 geboren wurde - und schoss in seinem zweiten Einsatz gegen Hertha BSC sein erstes Tor.

Daraufhin war das Eigengewächs in Hamburg als Hoffnungsträger gefeiert worden. Den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte konnte aber auch Arp nicht verhindern. "Der Abstieg hat Fiete sehr getroffen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. "Er wollte dann unbedingt erst einmal hierbleiben und mithelfen, dass wir wieder aufsteigen. Diesem Ziel ordnet er alles unter, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

In der laufenden Zweitligasaison kam Arp bislang elfmal zum Einsatz, stand aber nur in vier Partien in der Startformation und erzielte kein Tor.