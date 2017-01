Neuer HSV-Sportdirektor Todt Der Anti-Beiersdorfer

Hinter Jens Todt liegen turbulente Wochen. Ende November wurde der ehemalige Nationalspieler beim Zweitligisten KSC gefeuert. Doch für den 47-Jährigen ging es von der Arbeitslosigkeit direkt in die erste Liga: Am Freitag wird Todt als Sportdirektor beim Hamburger SV vorgestellt. Dort erlebten die Verantwortlichen nach sportlicher Talfahrt in der Hinrunde und dem Vorstandswechsel von Dietmar Beiersdorfer zu Heribert Bruchhagen ebenfalls stürmische Zeiten.

Ein Dauerstreitthema in Hamburg war Ende des Jahres 2016 die Frage: Braucht der Verein neben dem Vorstandsvorsitzenden Beiersdorfer einen Mann, der sich nur um das Sportliche kümmert. Also einen klassischen Sportdirektor, wie es Beiersdorfer von 2002 bis 2009 in Hamburg schon einmal war.

Nach langem Hin und Her ist man sich in Hamburg Anfang des Jahres schließlich einig geworden, den wohl größten Schleudersitz der Liga wieder zu besetzen - mit Jens Todt. Er ist der fünfte Sportdirektor seit 2013. Todt allerdings beendete - so wie es mit dem HSV abgesprochen war - seinen Thailand-Urlaub, statt sofort zur Mannschaft zu stoßen - so wie es sich einige HSV-Fans gewünscht hätten. Und stand prompt in der Kritik, ohne auch nur einen einzigen Tag in dieser Position für den HSV gearbeitet zu haben. Dabei braucht man als Sportdirektor in Hamburg vor allem: Ruhe. Im Trainingslager in Dubai wird Todt zu seinem neuen Arbeitgeber stoßen.

Wer ist dieser Mann, der nach seiner aktiven Karriere Station beim SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE machte und sich nach vier Jahren im Journalismus dafür entschied, zurück in den Zirkus Profifußball zu gehen? Und wieso holt ein abstiegsgefährdeter Bundesligist einen Sportdirektor, der zuletzt bei Zweitligisten wie Bochum und Karlsruhe entlassen wurde?

Dabei lohnt ein genauerer Blick auf sein Wirken, denn zumindest im Badischen, wo er drei Jahre tätig war, hat er unter widrigen Umständen viel Positives bewirkt. Der langjährige Trainer Markus Kauczinski, mit dem Todt in der Relegation 2014/2015 fast den Aufstieg in die erste Liga geschafft (und den HSV beinahe in die zweite Liga befördert) hätte, gratulierte den Hamburgern jedenfalls schon mal zu ihrem neuen Sportchef.

Sehr anders als Beiersdorfer

Der neue Sportdirektor könnte in vielerlei Hinsicht kaum unterschiedlicher sein als der Vorgänger Dietmar Beiersdorfer. Todt ist deutlich temperamentvoller, intern wird er auch mal laut. Er ist ein Netzwerker, der im Gegensatz zum schüchternen Beiersdorfer auch das Drumherum beim Fußball durchaus genießt. Der aber - da ist er vielleicht Beiersdorfer nicht unähnlich - meint, dass man sich von den Aufgeregtheiten des Profifußballs nicht treiben lassen darf.

Todt behielt bei seinen Stationen als Sportdirektor den Nachwuchsbereich genauso im Blick wie die Schwingungen im Profikader. Und er hält gerne an Trainern fest, von denen er überzeugt ist. Das war bei Kauczinski richtig, bei Karsten Neitzel in Bochum eher nicht. Und Tomas Oral hätte er vielleicht besser gar nicht erst als Kauczinski-Nachfolger verpflichtet.

Es spricht für seine Charakterfestigkeit, dass er selbst das noch heute anders sieht. Oder für eine gewissen Sturheit, die in Medienstädten wie Hamburg schnell ungesund werden kann. Oral, fachlich kein schlechter Trainer, lag mit seiner Menschenführung schnell mit weiten Teilen des KSC-Kaders über Kreuz. Jemand mit der sozialen Intelligenz von Todt hätte das absehen müssen. Im Präsidium, das im Sommer auch noch begeistert von Oral war, wuchsen zuletzt mit den Zweifeln an Oral auch die am Sportdirektor.

Todt hat viel Erfahrung mit Nachwuchsarbeit

Dabei hatte Todt beim KSC insgesamt eine gute Transferbilanz - trotz einiger Fehlgriffe in diesem Sommer gelangen ihm Verpflichtungen wie die von Dimitrios Diamantakos, Philipp Max, Jonas Meffert oder Hiroki Yamada. Zudem wurden unter seiner Ägide jedes Jahr hohe Transferüberschüsse erzielt, ohne die der KSC wirtschaftlich kaum hätte überleben können.

Beim HSV, wo Sparzwänge in den vergangenen Jahren bloße Rhetorik waren, wird sich Todt nun weit weniger einschränken müssen. Sein Netzwerk und seine Bereitschaft, auch außerhalb der breitgetretenen Pfade zu scouten, wird ihm da ebenso entgegenkommen wie sein Knowhow im Nachwuchsbereich. Todt hat von 2008 bis 2009 als Leiter der Nachwuchsabteilung beim HSV gearbeitet, später leitetet er in Wolfsburg das Nachwuchsleistungszentrum. Gerade im Zusammenspiel mit Heribert Bruchhagen dürfte das eine gute Qualifikation sein.

Todt entstammt einer anderen Generation, für die Schlagworte wie "Digitalisierung" oder "Internationalisierung" nicht wie Begriffe aus fremden Universen klingen. Mit seinem neuen Sportdirektor hat der HSV diesmal keine populistische, sondern eine mutige Verpflichtung getätigt. Das könnte klappen.