Comeback nach Verletzungen Boateng will langsamer werden

Die Verletzungshistorie von Bayerns Innenverteidiger Jérôme Boateng ist lang. Zu Beginn seiner Karriere bremsten den 29-Jährigen meist nur muskuläre Probleme, selten fiel er länger als zehn Tage aus. Bis zu jenem 22. Januar 2016, als er gegen seinen Ex-Klub Hamburger SV mit einem Muskelbündelriss ausgewechselt werden musste. Seitdem verpasste Boateng wegen diverser Verletzungen 46 Pflichtspiele seines FC Bayern und neun Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft - den Confed Cup, für den er vermutlich nicht nominiert worden wäre, nicht eingerechnet.

Vor dem Testspiel gegen England am Freitag (20.45 Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF), auf das er wegen muskulärer Probleme verzichtet, spricht Boateng in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung über die langen Reha-Phasen, die er als "finstere Zeit" beschreibt. Schwer sei vor allem die Zeit nach seiner im Dezember 2016 erlittenen Schulterverletzung gewesen. "Ich konnte nach drei Monaten zwar wieder spielen, aber das war nicht derselbe Boateng. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen anderen Körper."

Der Fußballer des Jahres 2016 spricht über Ernährung, mentale Herausforderungen und falsche Belastungen. "Wenn ich im Spiel an der Schulter müde wurde, habe ich falsche Bewegungen gemacht und fehlbelastet, und dann ging's diagonal durch den Körper. Am Ende waren es dann die Adduktoren und die Oberschenkel."

Er habe gelernt, "nie wieder" zu schnell zu viel zu wollen, so Boateng. Er beschreibt die Stunden vor dem EM-Halbfinale gegen Frankreich, als er einen zweiten Muskelbündelriss erlitt und er sich schon im Vorfeld "ein bisschen müde und nicht so spritzig" fühlte. Gespielt hat er trotzdem, wie auch einige Wochen vorher in der Champions League gegen Atlético Madrid: "Aus heutiger Sicht war das sicher grenzwertig."

Zu Beginn der laufenden Saison fehlte Boateng wegen einer langen Oberschenkelverletzung. Sein Comeback feierte er gegen Anderlecht, es folgte ein weiterer Kurzeinsatz und gegen Wolfsburg ein Spiel über 90 Minuten - ehe er gegen Paris Saint-Germain für Boateng überraschend nicht im Kader stand. Was nach einer klugen Entscheidung von Ex-Trainer Carlo Ancelotti klingt, nennt Boateng im Interview einen "Schock" - und kritisiert Ancelotti nachträglich. Der Italiener habe anders trainieren lassen, als Boateng es gewohnt war. Er sei deswegen nicht hundertprozentig fit gewesen. Gespielt hätte er trotzdem gerne.