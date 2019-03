Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng hat sich zu seinem Aus in der Fußballnationalmannschaft geäußert. Der 30-Jährige schrieb bei Facebook, Bundestrainer Joachim Löw habe ihm, Mats Hummels und Thomas Müller mitgeteilt, dass er als Cheftrainer der DFB-Auswahl künftig "jungen Spielern die Bühne bieten möchte". Für diesen Kurs habe er Verständnis.

Allerdings sei er auch "traurig" über den Abschied aus der Nationalmannschaft. Er sei "extrem stolz" das Trikot des DFB-Teams getragen zu haben und werde "vor allem den Sommer 2014" nie vergessen, als er mit dem DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in Brasilien den Titel gewonnen hatte. Der Innenverteidiger schrieb auch, er hätte sich "natürlich einen anderen Abschied für uns gewünscht" und sei überzeugt, weiter "auf höchstem Niveau" spielen zu können.

Boateng war wie seine Teamkollegen vom FC Bayern, Hummels und Müller, Teil der Nationalmannschaft, die bei der WM 2018 in Russland bereits in der Vorrunde gescheitert war. Sein bisher letztes Länderspiel bestritt Boateng im vergangenen Oktober bei der 0:3-Niederlage in Amsterdam gegen die Niederlande in der Nations League.

Nach dem WM-Vorrunden-Aus hatte Löw mit dem Umbruch noch gezögert und gerade Spieler wie Boateng als unerlässliche Stützen für die neue Generation bezeichnet. Doch der Abstieg in der Nations League hat offenbar für ein Umdenken gesorgt.

Boatengs erster DFB-Titel war die U21-Europameisterschaft 2009

Boateng war für mehrere Juniorenteams des DFB im Einsatz, 2009 gewann er mit der U21-Auswahl den EM-Titel. In jenem Jahr feierte der Verteidiger auch sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und kam seitdem auf 76 Länderspiele.

Aktuell sind Boateng, Hummels und Müller mit dem Rekordmeister Zweiter in der Bundesliga hinter Borussia Dortmund, beide Teams sind punktgleich, die Münchner haben allerdings das schlechtere Torverhältnis. In der Champions League hofft der FC Bayern auf den Einzug ins Viertelfinale, das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool endete 0:0. Im DFB-Pokal ist der Klub ebenfalls noch vertreten und spielt im Viertelfinale gegen Heidenheim.