Boateng über Reservistenrolle "Das ist nicht mein Anspruch"

Jérôme Boateng ist unzufrieden über seine Rolle als Ersatzspieler beim deutschen Rekordmeister Bayern München. "Ich stand nicht in der Startelf - das ist nicht mein Anspruch", sagte der Innenverteidiger in der Sendung "100 Prozent Bundesliga - Fußball bei Nitro".

Boateng hat seit Rückrundenbeginn erst eine Minute gespielt und war zuletzt gegen den VfB Stuttgart (4:1) und Bayer Leverkusen (1:3) nicht zum Einsatz gekommen. In der Hinrunde hatte er in elf Liga-Partien durchgespielt. Seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern 2011 war Boateng lange Zeit Stammspieler, zuletzt hatten ihn jedoch Verletzungen immer wieder außer Gefecht gesetzt.

Bayern-Trainer Niko Kovac hat in der Rückrunde bislang in der Innenverteidigung auf Mats Hummels und Niklas Süle gesetzt, doch Boateng will sich mit der Situation nicht abfinden. "Fußball ist auch nicht immer fair, aber da muss man sich rauskämpfen. Ich bin schon aus ganz anderen Situationen stärker rausgegangen", sagte der 30-Jährige.