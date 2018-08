+++ GERÜCHTEKÜCHE +++

Vidal-Transfer bereits fix?

Der FC Barcelona soll Arturo Vidal für gut 30 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet haben. Das berichtet der Guardian. Bisher gab es jedoch weder von den Vereinen eine Bestätigung, noch hat sich der Spieler geäußert.

Um den Chilenen gab es in den vergangenen Tagen zahlreiche Spekulationen. Lange Zeit galt seine Rückkehr in die Serie A als wahrscheinlichstes Szenario, denn Inter Mailand schien großes Interesse am 31-Jährigen zu haben. (tip)

Bayern will Boateng nicht eintauschen

Bereits in der vergangenen Woche hatte die englische Zeitung "The Times" berichtet, Manchester United plane eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Jérôme Boateng vom FC Bayern und biete im Gegenzug Außenspieler Anthony Martial und eine Ablöse.

In der "Bild"-Zeitung sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu diesem möglichen Tauschgeschäft: "Wir haben vier Außenstürmer: Ribéry, Robben, Coman und Gnabry. Und Davies kommt auch noch dazu. Man darf das Rad auch nicht überdrehen. Das machen manche Klubs, aber man macht dem Trainer damit Probleme."

Damit gilt Paris Saint-Germain weiterhin als Favorit auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers. "Es gibt einen Kontakt zwischen den Beratern von Jérôme und Paris", hatte Rummenigge zuletzt gesagt. Der französische Meister scheint jedoch bislang nicht die Ablösesumme zahlen zu wollen, die in München aufgerufen wird. (tip/sid)