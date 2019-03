Was ist die Aufgabe eines Trainers? Eine Mannschaft zu formen, die erfolgreich Fußball spielt. Die nach eigenem Bekunden aktuell passendsten Leute dafür zusammenzustellen. Darüber hinaus das Binnenklima im Team zu beachten, damit es auch dort keine Störungen gibt.

Man sollte davon ausgehen, dass diese Kriterien auch für Joachim Löw gelten.

Der Bundestrainer hat in dieser Woche drei langjährige Nationalspieler mehr oder weniger ausgemustert. Wie es offiziell heißt: Vorerst, aber jeder weiß, dass dieses Wort nur auf dem Papier steht. Jérôme Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller, drei Spieler, die unter Löw Weltmeister wurden und daran ihren gehörigen Anteil hatten. Erschwerend kommt hinzu, dass alle drei beim Rekordmeister FC Bayern München ihr Geld verdienen, dem Verein mit dem größten Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland.

Die betroffenen Spieler sind über die Entscheidung nachvollziehbar enttäuscht und haben dies in ihren Stellungnahmen auch deutlich kundgetan, der Verein hat sich "irritiert" über den Schritt gezeigt, in zahlreichen Medien herrscht die Tonalität vor: So kann man mit verdienten Spielern nicht umgehen.

Auch Schalke, Dortmund, Bayern handeln so

Warum eigentlich nicht? Der Fußball ist - zumal auf diesem Niveau - nicht dafür bekannt, zuallererst romantische Gefühle zu pflegen und Stilfragen zu kultivieren. Wenn ein Trainer der Ansicht ist, dass ein Spieler nicht mehr in die Vorstellungen passt, die sich der Coach von der Mannschaft macht, dann hat dieser Spieler schlechte Karten. Das ist in der Nationalmannschaft nicht anders als im Verein.

Schalke hat im Vorjahr die Identifikationsfigur Benedikt Höwedes kaltherzig verabschiedet, für Borussia Dortmund war Neven Subotic, auch einer der Publikumshelden, irgendwann nicht mehr gut genug, beim FC Bayern wurde selbst Bastian Schweinsteiger zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr als unverzichtbar für die Mannschaft erachtet und war von einem Tag auf den anderen weg. Drei Jahre später bekam er dann sein Abschiedsspiel in München.

Die Trainer gehen in solchen Fällen ein hohes Risiko ein, sie verstoßen damit gegen das Fan-Sentiment, aber als die Verantwortlichen müssen sie solche Maßnahmen fällen, wenn sie von der Richtigkeit ihres Tuns überzeugt sind. Löw ist offensichtlich der Ansicht, dass diese Mannschaft eine neue Hierarchie benötigt und dass es junge Spieler gibt, die die Rolle der Arrivierten kurz- und mittelfristig besser ausfüllen. Spät genug von ihm, zu dieser Einschätzung zu kommen.

Müller, Boateng, Hummels hätten einen anderen Abschied verdient, heißt es. So einen wie Lukas Podolski, der mit einem rauschenden Abschiedsfest ging. Aber das waren andere Zeiten, da hatte Löw als unantastbarer Weltmeistertrainer den Raum für solche Benefits. Seit dem WM-Desaster jedoch steht er unter Druck, sein Nimbus ist dahin, er ist nicht weniger in der Pflicht, Leistung abzuliefern als Domenico Tedesco bei Schalke 04. Es geht künftig auch in jedem wichtigen Spiel um Löws Job. Er ist seit Russland zu einem ganz normalen Trainer geschrumpft.

Nach der WM hat Joachim Löw bei der Nominierung seines Kaders auf Sami Khedira verzichtet, einen Spieler, der über viele Jahre zum Gerüst dieser Mannschaft gehört hat wie Müller, Boateng, Hummels. Khedira war davon auch nicht begeistert, schließlich hat er als Stammspieler bei Juventus bewiesen, dass er in der europäischen Spitze noch mithalten kann. Dennoch wurde das vom Spieler, vom Verein, von der Öffentlichkeit akzeptiert.

Niemand hat damals lauthals verlangt, dass Khedira einen anderen Umgang verdient hätte. Aber er spielt ja auch nicht bei Bayern München.