Am Samstag trifft die DFB-Auswahl in der Nations League auf die Niederlande (20.45 Uhr, TV: ZDF, Liveticker: SPIEGEL ONLINE). Im Vorfeld der Partie hat der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack Bundestrainer Joachim Löw in einem Interview mit der "Deutschen Welle" scharf kritisiert.

"Ich war wie viele andere Leute auch überrascht, dass er seinen Job behalten darf", sagte Ballack mit Blick auf das enttäuschende Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland. Löw lässt sich von den Attacken nicht aus der Ruhe bringen. "Er kann gerne was sagen, das ist völlig egal. Jeder kann gerne seine Meinung sagen", sagte der Bundestrainer.

Dass Ballack auch sein Krisenmanagement kritisiert und ihm indirekt den Rücktritt nahegelegt hatte, habe Löw zwar zur Kenntnis genommen. Den entsprechenden Artikel habe er "aber nicht gelesen, weil es mich diese Woche nicht interessiert", so Löw. "Und nächste Woche erst recht nicht."

Zudem sagte der Bundestrainer, dass er vor der Partie in Amsterdam keinen größeren Druck verspüre als bei den zurückliegenden Weltmeisterschaften, bei denen er die Nationalelf betreut habe. "Warum sollte ich?", fragte Löw.

Der 58-Jährige kündigte an, gegen die Niederlande auf einen Bayern-Block zu setzen, obwohl die Münchner zuletzt vier Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen haben. "Ich habe im Training nichts davon gemerkt, dass sie down waren", sagte der Bundestrainer und bestätigte, dass Thomas Müller und Joshua Kimmich von Beginn an spielen werden.