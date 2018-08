Bundestrainer Löw über WM-Debakel "Das war fast schon arrogant"

Bundestrainer Joachim Löw hat erstmals öffentlich über seine Analyse zum WM-Debakel gesprochen. Bei einer Pressekonferenz in München gestand der 58-Jährige schwere Fehler in seiner Spielvorbereitung des Teams ein. "Ich hätte die Mannschaft auf eine sichere Spielweise ausrichten müssen", sagte Löw zwei Monate nach dem historischen Scheitern in der Vorrunde.

Löw kündigte zudem an, Co-Trainer Thomas Schneider werde künftig nicht mehr dem Trainerstab angehören. Er soll stattdessen die Leitung der Scouting-Abteilung des DFB übernehmen. Der in der Kritik stehende Chefscout Urs Siegentahler bleibt in seinem Job, er kümmert sich weiter um die Analyse kommender Gegner.

"Auf Strecke ist Ballbesitz wichtig, aber in einem K.o.-Turnier muss man sich anpassen können", sagte Löw über die WM-Auftritte seines Teams. Das sei seiner Mannschaft nicht gelungen. Man habe den Ballbesitzfußball auf die "Spitze treiben" wollen, das war "fast schon arrogant", sagte Löw, der für die Zukunft eine "flexiblere und sichere" Spielweise angekündigt hat.

In der Gruppenphase in Russland war die DFB-Elf an Mexiko (0:1), Schweden (2:1) und Südkorea (0:2) gescheitert. Vor allem im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko schien die deutsche Mannschaft schlecht vorbereitet und überrascht vom frühen Attackieren des Gegners.

Bundestrainer Löw sagte auch, die Mannschaft habe sich seit dem WM-Titel 2014 in Brasilien in einigen Punkten verschlechtert. Man habe weniger "in die Tiefe" gespielt und sei "viel langsamer im Spielaufbau" aufgetreten.