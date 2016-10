Fußball-Bundestrainer Löw soll seinen Vertrag verlängert haben

Joachim Löw verlängert einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag als Bundestrainer vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2020. Die letzten Details hätten der Weltmeister-Coach und der Deutsche Fußball-Bund am Freitag geklärt, schreibt die "Bild"- Zeitung. Der DFB wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Löws aktueller Vertrag reichte bis zur WM 2018. Der 56-Jährige hatte zuletzt "das ein oder andere Gespräch mit dem Verband" angekündigt. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte den Willen zur Verlängerung bekräftigt: "Ich habe immer gesagt, dass Joachim Löw der beste Trainer ist, den wir uns vorstellen können."

In der Qualifikation zur WM in Russland ist die Nationalmannschaft mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen gestartet. 2016 stehen noch zwei Länderspiele an. Am 11. November reist das DFB-Team zum Auswärtsspiel nach San Marino (20.45 Uhr High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), vier Tage später wird das Jahr mit einem Freundschaftsspiel in Italien abgeschlossen.

Löw steht seit 2004 beim DFB unter Vertrag. Zunächst arbeitete er als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann, nach der WM 2006 im eigenen Land übernahm Löw den Posten als Bundestrainer. 2014 feierte er mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft seinen größten Erfolg, bei der EM 2016 in Frankreich schied die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale gegen die Gastgeber aus.