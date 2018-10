Paris ist wunderbar in diesem nicht enden wollenden Herbstsommer. Die Stadt entfaltet noch einmal ihren gesamten Zauber, die Menschen sitzen am Montmartre oder am Place de l'Odéon bis in den Abend draußen in T-Shirt und Top und genießen die Oktobersonne.

Man braucht nicht viel Phantasie, um sich den Bundestrainer zwischen ihnen vorzustellen, die Espressotasse vor sich auf dem Bistrotisch. Joachim Löw mag so etwas, das ist bekannt.

Aber urlaubsähnliche Bilder von ihm mit Sonnenbrille wird es in diesen Tagen mit Sicherheit nicht geben. Da ist Löw sozusagen ein gebranntes Kind nach den berühmten Laternen-Fotos von Sotschi aus diesem vermaledeiten WM-Sommer. Löw steht nicht nur unter besonderer Beobachtung nach dem 0:3 gegen die Niederlande, er steht auch unter besonderem Druck.

Schlecht geschlafen? Nur wegen der Grippe

Er hat das selbst vor dem heutigen Spiel beim Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE) noch einmal kleinzureden versucht, er habe zwar schlechter geschlafen in den vergangenen Nächten, aber dies habe allein daran gelegen, weil er vergrippt war, "die Situation bereitet mir keine Schlaflosigkeit".

Sein Bemühen, die Formkrise der Nationalmannschaft nicht zu einem Thema Löw werden zu lassen, ist nachvollziehbar. Trotzdem wird seit Samstag auch wieder über ihn diskutiert. Dass er bislang stets auf seine arrivierten Kräfte setzt und die ihn gegen die Niederlande so enttäuscht haben, scheint aber zumindest ein gewisses Umdenken bei ihm angestoßen zu haben.

Löws Personalpuzzle Nach dem 0:3-Debakel in den Niederlanden plant Bundestrainer Joachim Löw, gegen Frankreich anderen Spielern eine Chance zu geben. Julian Brandt (r.) ist einer derjenigen, auf die er in Paris von Beginn an setzen könnte. Der in den vergangenen Monaten im Nationaltrikot unglücklich agierende Thomas Müller (r.) könnte sich hingegen auf der Bank wiederfinden. Ein möglicher Kandidat für die neu zu besetzende Offensivreihe: Leroy Sané (l.). Der 22 Jahre alte Flügelspieler von Manchester City wurde vor der WM in Russland noch aus dem Kader gestrichen. Mittlerweile gilt er als Gesicht eines anstehenden Neuaufbaus. An ihm hält der Bundestrainer (r.) fest: Manuel Neuer wird trotz einiger Wackler in den vergangenen Wochen auch in Paris im Tor stehen. Er hingegen ist definitiv nicht dabei: Jérôme Boateng (r.) ist bereits abgereist. Gegen die Niederlande wirkte der Bayern-Spieler angeschlagen, nun muss er wegen muskulärer Probleme passen. Für Boateng könnte sein Vereinskollege Niklas Süle in der Innenverteidigung auflaufen. Der Münchner ist in dieser Bundesliga-Saison von allen Innenverteidigern seines Klubs bislang am häufigsten zum Einsatz gekommen.

"Wir müssen ein paar Dinge in jedem Fall verändern, taktisch und personell", hat er vor dem Frankreichspiel angekündigt. Jérôme Boateng, der sich angeschlagen über die 90 Minuten von Amsterdam gequält hatte, steht ohnehin nicht zur Verfügung, aber auch Spieler wie Thomas Müller, Jonas Hector und Emre Can könnten sich nicht beschweren, wenn sie sich im Stade de France zunächst auf der Ersatzbank wiederfinden.

Vieles spricht dafür, den Jungstars Leroy Sané und Julian Brandt eine Startelf-Chance zu geben. In der Öffentlichkeit ist der Einsatz beider ohnehin seit Tagen gefordert worden. Mit einer Aufstellung würde der Bundestrainer daher nur gewinnen können. Und wenn es schiefgeht, kann Löw zumindest darauf verweisen: Seht ihr, es geht eben doch nicht ohne die Erfahrenen.

Neuer bleibt unantastbar

Nur an seinen Torwart (und Mannschaftskapitän) traut sich der Bundestrainer nicht heran. Neuer hat von ihm bereits eine Einsatzgarantie ausgesprochen bekommen, der Bayern-Torwart selbst sagt, er sei "topfit" und "in guter Form", ihm habe "nur das Spielglück zuletzt gefehlt". Den Torwart zu wechseln, den Mann also herauszunehmen, auf den Löw vor der WM monatelang gewartet hat, womit er seinen zweiten Keeper Marc-André ter Stegen systematisch vergrätzte - diesen Schritt zu tun, ist für Löw noch zu groß. Neuer könnte sich mit einer überragenden Leistung am Abend gegen die Mbappés und Griezmanns erkenntlich zeigen, er sollte es vermutlich auch tun.

Direkt nach der WM hatte DFB-Manager Oliver Bierhoff im ZDF gegen Vorwürfe von TV-Experte Oliver Kahn zurückgepampt, er solle doch bitte schön mal sagen, welche anderen Spieler als die in Russland aufgebotenen Profis Löw habe nominieren sollen. Kahn fiel dann außer Sané nicht viel ein. Auch das ist ein Problem, das der Bundestrainer hat und an dem er wohl eher schuldlos ist. So viele personelle Alternativen gibt es in Deutschland 2018 nicht, die Etablierten kommen in die Jahre, und möglicherweise muss sich erst langsam die Erkenntnis durchsetzen, dass mit den Spielern, die zur Verfügung stehen, vielleicht einfach nicht mehr drin ist. Was eher noch ein Argument dafür wäre, den Umbruch radikaler zu gestalten - und die nächsten zwei, drei Jahre vollständig dem Neuaufbau zu widmen.

"Es ist klar, dass nach dem Spiel am Samstag die Kritik massiv war", sagt Löw und hat damit zumindest dem Vorwurf der Schönrednerei den Schwung genommen. Der Bundestrainer ist lange genug dabei und wird sich trotz aller ihm zugeschriebenen Entrücktheit bewusst sein, was nach einer hohen Niederlage gegen den Weltmeister passieren wird. Dann wird die zu Anfang von vielen verspottete und abgelehnte Nations League plötzlich ein riesiges Gewicht bekommen. Dann wird jeder das Wort Absteiger mit der DFB-Elf 2018 in Verbindung bringen. Dann werden die Rücktrittsforderungen kommen. Garantiert.

Schon jetzt war vom Schicksalsspiel gegen die Franzosen zu lesen. Das Wort hat man beim DFB auch lange nicht gehört.

Vor Amsterdam hatte sich schon wieder der Eindruck verfestigt, beim DFB ist man nach der Schockstarre im Gefolge der WM schon wieder beim Weiter- so angekommen. Das alte Denken war wieder da, die alten Fehler wurden noch einmal gemacht. Möglicherweise war das 0:3 vom Samstag daher auch heilsam. Löw hat dadurch noch einmal die Gelegenheit in die Hand bekommen, den Neuanfang weniger behutsam als bisher anzupacken. Vielleicht wird er den Niederländern dafür noch einmal dankbar sein.