Leverkusens Torjäger Pohjanpalo Drei Tore in 15 Minuten

Es waren seltsame Szenen, die sich am Samstagnachmittag auf dem Rasen von Leverkusens Fußballarena abspielten, Momente der Trance, Augenblicke der Ungläubigkeit. Immer wieder liefen die Spieler der Werkself hinüber zu Joel Pohjanpalo, umarmten ihn, schüttelten ihn, griffen ihm an den Körper, als müssten sie sich vergewissern, dass es diesen Typen wirklich gibt.

Fans riefen den Namen des Finnen, und als der Rest der Mannschaft schon duschte, lief der der Held innig diskutierend mit dem Klubmaskottchen "Brian the Lion" über den Rasen. Wie zwei Wesen aus einer anderen Welt wirkten die beiden. Und etwas später berichtete Pohjanpalo, dass er sich an all das nicht mehr erinnern könne. "Ich hatte zu viel Adrenalin im Blut", sagte er.

Pohjanpalo hatte innerhalb von gut 20 Minuten einen 0:1-Rückstand gegen den Hamburger SV in einen klaren 3:1-Sieg verwandelt, mit einem blitzsauberen Hattrick. Es war ein magischer Auftritt, spätestens nach dem dritten Treffer blieben keine Zweifel an diesem Befund, der längst nicht auf jeden Dreierpack zutrifft.

Als Chicharito den Ball in der Nachspielzeit hinüber zu seinem Kollegen passte, "da wusste das ganze Stadion, dass der drin ist", umschrieb Trainer Roger Schmidt diese nur schwer fassbare Gewissheit, die alle Anwesenden erfüllte, auch Pohjanpalo selbst. Dabei handelte es sich keineswegs um eine Chance, die jeder ambitionierte Fußballer nutzt. "Ich war ganz sicher, wenn der Ball irgendwie zu mir kommt, dann ist er drin", sagte der Stürmer, der diesen kostbaren Stürmerzustand, in dem die Option des Scheiterns nicht vorkommt, bereits kannte. "Das gleiche Gefühl" habe er schon einmal gehabt, im April 2012, als er im Alter von 17 Jahren sein Startelfdebüt in Finnlands erster Liga absolvierte.

Vier Tore nach nur 19 Kontakten in der Bundesliga

Damals reichten Pohjanpalo sogar zwei Minuten und 42 Sekunden, um einen 0:1-Rückstand von HJK Helsinki gegen IFK Marienhamn ganz alleine in einen 3:1-Sieg zu drehen. In der Bundesliga benötigte er nun 15 Minuten für dieses Kunststück, aber seine Torquote ist hier noch besser. Nimmt man seinen Treffer vom 1:2 in Mönchengladbach am ersten Spieltag hinzu, hat er nun in 30 Erstligaminuten viermal getroffen. Pohjanpalo ist bisher der einzige Bundesligatorschütze für Bayer und steht gemeinsam mit Robert Lewandowski an der Spitze der Torjägerliste. Vier Tore nach nur 19 Ballkontakten in der Bundesliga - vermutlich ein Rekord für die Ewigkeit.

Vom kaum beachteten Hinterbänkler, der im Vorjahr in rund 1.300 Zweitligaminuten für Düsseldorf nur zweimal traf, avancierte der 21-Jährige aus dem Nichts zum Überflieger des Bundesligaspätsommers. Mit Toren "wie aus dem Bilderbuch", schwärmte Trainer Schmidt, die Treffer waren nämlich alle wunderbar herausgespielt und mit einer unfassbaren Sicherheit vollendet. Dabei wollten die Leverkusener Pohjanpalo eigentlich gar nicht haben.

Seit drei Jahren steht der finnische Nationalspieler beim Werksklub unter Vertrag, wurde zwischenzeitlich zum VfR Ahlen verliehen, zuletzt zu Fortuna Düsseldorf, für Leverkusen gespielt hatte er vor dieser Saison nie. Und niemand hätte sich gewundert, wenn das so geblieben wäre. In Düsseldorf litt Pohjanpalo unter ständigen Trainerwechseln, wurde nach nächtlichen Eskapaden sogar vorübergehend aus dem Team geworfen, lukrative Angebote anderer Klubs gab es nicht.

"Einfach mal versuchen"

Im Sommer habe der Nationalspieler dann den Vorsatz gefasst, "es einfach mal zu versuchen, hier in den Kader zu kommen", sagte Schmidt. Es wurde vereinbart, dass Pohjanpalo mit ins Trainingslager darf, auch weil viele Spieler aufgrund diverser Turnierteilnahmen fehlten. Aber dass sich dieser Spieler angesichts der vielen Edelstürmer im Kader von Bayer behaupten würde, konnte sich kaum jemand vorstellen. Doch dann profitierte Pohjanpalo von einer Kuriosität, die noch unwahrscheinlicher erscheint als ein Hattrick innerhalb von drei Minuten.

Chicharito und Kevin Volland brachen sich die Mittelhand, plötzlich wurden Plätze im Kader frei. Und Pohjanpalo wurde zum Profiteur, der allerdings froh sein muss, wenn er in den kommenden Wochen nicht wieder auf der Tribüne landet. Noch deutet vieles darauf hin, dass dieser Fußballer, den Bayer-Torhüter Bernd Leno als "sehr ruhig" beschreibt, ein "Four-Hit-Wonder" bleibt.

Wobei an diesem Nachmittag ein neuer Stürmerplatz in den Kadern der kommenden Wochen frei geworden ist. Bereits nach elf Sekunden erlitt Karim Bellarabi eine Muskelverletzung, "es sieht nicht gut aus, er wird wahrscheinlich in den sechs Spielen vor der nächsten Länderspielpause fehlen", sagte Schmidt, dessen Team ohne Joel Pohjanpalo womöglich mit zwei Niederlagen in diese Saison gestartet wäre.