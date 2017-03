Zum Todestag Barcelona ehrt Cruyff mit Stadionnamen

Der vor einem Jahr gestorbene Fußballstar Johan Cruyff wird von seinem langjährigen Team FC Barcelona mit einem Stadionnamen, einem Museumsraum und einer Statue gewürdigt. Das geplante Zweitstadion im Trainingszentrum des Klubs solle nach dem legendären Niederländer benannt werden, teilte der Präsident des spanischen Meisters, Josep Bartomeu, in Barcelona mit.

Im Rahmen einer Modernisierung des Camp-Nou-Stadions werde dort eine Cruyff-Statue errichtet. Zudem soll im Museum des Klubs ein Raum mit Exponaten über den Vizeweltmeister von 1974 entstehen, hieß es.

Cruyff, der in Barcelona als Spieler (1973-1978) sowie als Trainer (1988-1996) erfolgreich tätig war, starb am 24. März 2016 im Alter von 68 Jahren an Lungenkrebs. Zu Beginn seiner Karriere gewann der Mittelfeldspieler mit Ajax Amsterdam unter anderem drei Mal in Serie den Europapokal der Landesmeister (1971 bis 1973). Als Trainer holte er 1992 mit dem FC Barcelona den Titel in der Königsklasse erneut.

Für den Museumsraum werden Cruyffs Nachkommen unter anderem den Goldenen Ball von 1974 spenden, wie sein Sohn Jordi sagte. Cruyff hatte den "Ballon d'Or", die Auszeichnung für den besten Fußballer Europas, 1971, 1973 und 1974 erhalten.