Nationalspieler Köln muss mehrere Wochen auf Hector verzichten

Im Moment ist der 1. FC Köln nicht vom Glück verfolgt: Der Erstligist muss in den kommenden Wochen auf Jonas Hector verzichten. Wie eine medizinische Untersuchung ergab, hat sich der Weltmeister im Europa-League-Spiel beim FC Arsenal (1:3) einen Riss der Syndesmose zugezogen. Der 27-Jährige war am Donnerstag in der 35. Minute der Partie ausgewechselt worden.

"Das tut mir persönlich natürlich sehr, sehr leid für Jonas", wurde FC-Cheftrainer Peter Stöger in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der Klub machte keine Angaben zur Ausfallzeit. Üblicherweise dauert die Genesung bei einer solch schweren Verletzung aber mehrere Monate. So wird er auch der Nationalmannschaft in den ausstehenden WM-Qualifikationsspielen fehlen.

Hector erlitt die Verletzung bei einem Foul von Arsenal-Torhüter David Ospina. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel wegen einer Abseitsstellung bereits unterbrochen. In London hatte Milos Jojic Hector ersetzt.