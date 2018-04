Fußballbundesliga Trotz bevorstehenden Abstiegs - Nationalspieler Hector verlängert in Köln

Nationalspieler Jonas Hector wird dem 1. FC Köln trotz des bevorstehenden Abstiegs in die 2. Bundesliga treu bleiben und hat seinen langfristigen Vertrag sogar überraschend verlängert. Der 27 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb für weitere zwei Jahre bis 2023. Das teilte der Verein mit.

Dabei hatte Hector eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die ihm einen Wechsel ermöglicht hätte. Top-Klubs wie der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen Interesse an dem Defensivspieler gezeigt haben.

"Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an", sagte Hector. "Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen." Sport-Geschäftsführer Armin Veh sagte: "Jonas ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein außergewöhnlicher Mensch, wie es sie im heutigen Profifußball selten gibt."

Am Sonntag hatte der FC durch das 2:2 (1:2) gegen Schalke 04 wohl auch die letzte Chance auf den Klassenerhalt verspielt, drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf dem Relegationsrang acht Punkte.

Hector kam 2010 vom saarländischen Klub SV Auersmacher zum 1. FC Köln. Nach zwei Jahren in der U21 rückte er 2012 in den Profikader auf. Seitdem absolvierte Hector 187 Pflichtspiele für den FC. Zudem kam er in bisher 36 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz.