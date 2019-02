Steuerhinterziehung Mourinho akzeptiert Bewährungsstrafe

Trainer José Mourinho hat sich mit der spanischen Steuerbehörde wie erwartet auf eine einjährige Gefängnisstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe von knapp zwei Millionen Euro verständigt. Das gab das zuständige Gericht in Spanien bekannt.

Dem 56-Jährigen wurde vorgeworfen, in seiner Zeit bei Real Madrid in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 3,3 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Da in Spanien Erststrafen unter zwei Jahren regelmäßig zur Bewährung ausgesetzt werden, muss der Portugiese allerdings nicht ins Gefängnis.

Die Enthüllungsplattform Football Leaks hatte dem SPIEGEL und dem EIC-Recherchenetzwerk Dokumente zur Verfügung gestellt, die Mourinhos Steuertricks offenbarten: So trat er zum Beispiel seine Bildrechte an eine Firma ab, die den einzigen Zweck erfüllte, dem Coach Millionen Euro an Steuern zu ersparen. Statt des Spitzensteuersatzes für sein Gehalt war dann nur der Unternehmenssteuersatz fällig.

Mourinho hatte zudem Briefkastenfirmen in der Karibik gründen lassen, um nur Bruchteile seiner Werbemillionen versteuern zu müssen. Die Finanzbehörden haben Mourinho deswegen bereits zu einer Strafzahlung in Höhe von mehreren Millionen Euro verurteilt.