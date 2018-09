José Mourinho, Trainer des englischen Fußball-Klubs Manchester United, soll sich laut Informationen der Zeitung "El Mundo" auf einen Deal mit der spanischen Steuerbehörde geeinigt haben. Demnach soll der Portugiese bereit sein, zur Einstellung eines Steuerhinterziehungsverfahrens eine einjährige Haftstrafe zu akzeptieren. Dazu kommt eine Geldstrafe von insgesamt knapp zwei Millionen Euro.

Dass Mourinho tatsächlich ins Gefängnis muss, ist jedoch unwahrscheinlich. Im spanischen Recht werden Erststrafen unter zwei Jahren regelmäßig zur Bewährung ausgesetzt. "El Mundo" berichtet, die Einigung werde "in den nächsten Tagen" öffentlich gemacht.

Es geht um eine Summe von 3,3 Millionen Euro, die Mourinho in den Jahren 2011 und 2012 am Fiskus vorbeigeschleust haben soll. Die Enthüllungsplattform Football Leaks hatte dem SPIEGEL und dem EIC-Recherchenetzwerk Dokumente zur Verfügung gestellt - darunter auch welche, die zeigen, dass Mourinho versuchte, Geld an der Steuer vorbeizuschleusen. Dazu trat er zum Beispiel seine Bildrechte an eine Firma ab, die den einzigen Zweck erfüllte, dem Coach Millionen Euro an Steuern zu ersparen. Statt des Spitzensteuersatzes für sein Gehalt war dann nur der Unternehmenssteuersatz fällig.

Mourinho hat zudem Briefkastenfirmen in der Karibik gründen lassen, um nur Bruchteile seiner Werbemillionen versteuern zu müssen. Die Finanzbehörden haben Mourinho deswegen bereits zu einer Strafzahlung in Höhe von mehreren Millionen Euro verurteilt.

Im Dezember hatte DER SPIEGEL mit Recherchepartnern des EIC-Netzwerks enthüllt, dass Mourinhos Werbegelder in eine neuseeländische Stiftung namens Kaitaia flossen. Neuseeländische Ermittler hatten die Berichterstattung daraufhin zum Anlass genommen, das Büro der Stiftung aufzusuchen und Unterlagen anzufordern.