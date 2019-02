Der Rauswurf des "Special One" kommt Manchester United teuer zu stehen: Englands Rekordmeister muss dem portugiesischen Star-Trainer José Mourinho und seinem Team umgerechnet insgesamt 22,2 Millionen Euro an Abfindung zahlen. Dies gab der Klub in einem Finanzbericht bekannt.

Für Mourinho ist es die nächste millionenschwere Abfindung: 2015 hatte er nach seinem Abgang beim FC Chelsea rund 11,5 Millionen Euro kassiert.

Mourinho hatte die Red Devils zu Beginn der Saison 2016/2017 übernommen und war in der laufenden Saison nach nur 17 Spieltagen entlassen worden. Mourinhos Vertrag in Old Trafford hatte noch eine Laufzeit bis 2020.

Mourinho gewann mit United drei Titel

Ganz erfolglos war seine Zeit in Manchester allerdings nicht: 2016 gewann er den Supercup, im Jahr darauf den Ligapokal und die Europa League. In seiner fast 20 Jahre langen Trainerlaufbahn holten Mourinhos Teams 25 nationale und internationale Titel. Mit Inter Mailand (2010) und dem FC Porto (2004) gewann der Portugiese jeweils die Meisterschaft, Pokal und Champions League innerhalb einer Saison.

Mourinho wurde im Dezember durch den früheren Stürmer Ole Gunnar Solskjær ersetzt. Der Norweger schaffte die Trendwende und gewann zehn seiner ersten elf Spiele. In der Premier League rangiert das Team mittlerweile sogar auf Rang vier. In der Champions League stehen die Red Devils nach dem 0:2 gegen Paris St. Germain allerdings vor dem Aus.

Mourinho, der zwischenzeitlich mit einer Rückkehr zu Champions-League-Sieger Real Madrid in Verbindung gebracht worden war, nahm kürzlich eine Anstellung als TV-Experte beim russischen Sender Russia Today an.