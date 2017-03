Manchester-United-Trainer Mourinho legt sich mit Chelsea-Fans an

José Mourinho hat beim FC Chelsea erfolgreiche Zeiten erlebt, zwei Mal war er bei dem englischen Premier-League-Klub angestellt. In seiner ersten Phase (2004 bis 2007) holte er zwei Meistertitel, auch bei seinem zweiten Besuch (2013 bis 2015 ) war er einmal in der Liga erfolgreich. Mourinho war also für drei der insgesamt fünf Meistertitel in der Klubgeschichte Chelseas verantwortlich.

Doch bei seiner Rückkehr an die Stamford Bridge am Montagabend erlebte er keinen angenehmen Empfang. Immer wieder wurde während des FA-Cup-Viertelfinales zwischen Chelsea und seinem neuen Klub, Manchester United, derb von Teilen des Publikums beschimpft. Unter anderem war "Fuck off, Mourinho" zu hören, zudem gab es "Judas"-Sprechchöre.

Mourinho ließ die Anfeindungen nicht ruhig über sich ergehen (hatte das jemand erwartet?), sondern reagierte auf seine Art: sarkastisch, spöttisch, mit leichtem Hang zur Arroganz. Mourinho zeigte mit einem Finger auf den Platz, streckte dann drei Finger in die Höhe. Die Geste wiederholte er noch einmal. Vergesst nicht: Drei Titel habe ich hier gewonnen, wollte er damit wohl ausdrücken.

"Bis dahin ist Judas die Nummer eins"

Auf der anschließenden Pressekonferenz - Chelsea gewann das Spiel 1:0 und steht nun im Halbfinale des FA-Cups -, legte Mourinho nach: "Bis sie einen Manager haben, mit dem sie vier Meistertitel gewinnen, bin ich die Nummer eins. Bis dahin ist Judas die Nummer eins", sagte der 54-Jährige.

Bereits Mourinhos erster Auftritt an der Stamford Bridge nach seinem Amtsantritt in Manchester war für den Portugiesen unerfreulich verlaufen: 4:0 hatte United im Oktober des vergangenen Jahres in der Liga verloren, damals hatte Mourinho noch vor dem Anpfiff mit seinen Ex-Spielern gescherzt.

Kurios: Das Verhältnis zwischen Mourinho und den Fans war nach seinem Abgang im Dezember 2015 eigentlich bestens gewesen. Im ersten Spiel nach seiner Demission hatten viele Chelsea-Anhänger den Ex-Trainer mit Sprechchören gefeiert, beschimpft wurden damals hingegen die Spieler.