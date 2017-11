Vorwurf der Steuerhinterziehung Mourinho sagt in Madrid aus

Trainer José Mourinho vom englischen Rekordmeister Manchester United hat vor einem Gericht in Madrid zum Vorwurf der Steuerhinterziehung ausgesagt. Der Portugiese erklärte gegenüber Reportern, dass er sich keiner Schuld bewusst sei.

"Ich habe Spanien 2013 in der Überzeugung verlassen, dass meine steuerliche Situation absolut legal ist", sagte Mourinho nach dem Termin in der Vorstadt Pozuelo de Alarcón, in der er damals gelebt hatte: "Zwei Jahre später hat man mir dann gesagt, dass eine Ermittlung gegen mich eröffnet wurde. Ich habe keinen Einspruch eingelegt, sondern eine Einigung mit dem Staat getroffen. Alles war erledigt, deshalb war ich nur für fünf Minuten hier, um das mitzuteilen."

Mourinho war im Juni in Spanien wegen eines Steuervergehens angeklagt worden. Demnach soll der frühere Coach von Champions-League-Sieger Real Madrid zwischen 2011 und 2012 3,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Die Enthüllungsplattform Football Leaks hatte dem SPIEGEL und dem EIC-Recherchenetzwerk Dokumente zur Verfügung gestellt - darunter auch welche, die behaupten, dass Mourinho alles versucht, um Geld an der Steuer vorbeizuschleusen. Dazu trat er zum Beispiel seine Bildrechte an eine Firma ab, die den einzigen Zweck erfüllte, dem Coach Millionen an Steuern zu ersparen. Statt des Spitzensteuersatzes für sein Gehalt war dann nur der Unternehmenssteuersatz fällig.