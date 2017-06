Verdacht auf Steuerhinterziehung Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Mourinho

Die spanische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen José Mourinho erhoben. Offiziellen Angaben zufolge wird dem Trainer von Manchester United vorgeworfen, 2011 und 2012 Steuern hinterzogen zu haben. Dabei soll es sich um eine Summe von insgesamt 3,3 Millionen Euro handeln, die der 54-Jährige während seiner Zeit als Coach von Real Madrid nicht versteuert haben soll.

"Die Abteilung Wirtschaftskriminalität des Madrider Staatsanwaltschaftsbüros hat beim Untersuchungsrichter Strafanzeige wegen zweier Vergehen gegen das Finanzministerium eingereicht", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Enthüllungsplattform Football Leaks hatte dem SPIEGEL und dem EIC-Recherchenetzwerk Dokumente zur Verfügung gestellt - darunter auch welche, die zeigen, dass Mourinho alles versucht, um Geld an der Steuer vorbeizuschleusen. Dazu trat er zum Beispiel seine Bildrechte an eine Firma ab, die den einzigen Zweck erfüllte, dem Coach Millionen an Steuern zu ersparen. Statt des Spitzensteuersatzes für sein Gehalt war dann nur der Unternehmensteuersatz fällig.

Mourinho hat zudem Briefkastenfirmen in der Karibik gründen lassen, um nur Bruchteile seiner Werbemillionen versteuern zu müssen. Die Finanzbehörden haben Mourinho deswegen bereits zu einer Strafzahlung in Höhe von mehreren Millionen Euro verurteilt.