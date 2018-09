Neuer Sechser Kimmich Führungsspieler in spe

Man sollte es mit den Ähnlichkeiten nicht übertreiben. In diesen Tagen schwirrt wieder häufig der Name Philipp Lahm durch die Luft, wenn eigentlich von Joshua Kimmich die Rede ist. Kimmich kennt das zur Genüge.

Die Maßnahme von Bundestrainer Joachim Löw, ihn von der Außenverteidiger-Position ins defensive Mittelfeld zu ziehen, drängt die Parallele zwar auf. Schließlich hatte auch Vorgänger Lahm diesen Schritt gemacht. Dazu ist Kimmich wie einst Lahm Spieler des FC Bayern. Aber die Vergleiche haben auch ihre Grenzen.

Das fängt schon bei den Äußerlichkeiten an. Kimmich ist sechs Zentimeter größer und zehn Kilo schwerer als Lahm und damit schon ein ganz anderer Spielertyp - von der Schrittfrequenz bis zum Kopfballspiel. Lahm ist zudem nach seinem Ausflug ins Mittelfeld letztlich wieder an die Außenbahn zurückgekehrt, dieser Schritt zurück war ein Schlüssel für den WM-Erfolg vor vier Jahren. Kimmich auf der Sechs dagegen "soll die Dauerlösung" sein, sagt Löw.

Auf der Sechs spielen heißt führen

Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Sami Khedira - die Sechser-Position in der Nationalmannschaft war unter Löw auch immer Führungsposition. Wer dort spielte, gab den Ton an, auf dem Feld und außerhalb des Platzes. So weit ist Kimmich noch nicht, viele trauen ihm langfristig eine solche Rolle zu, aber die WM hat auch gezeigt, dass das noch seine Zeit braucht.

Der 23-Jährige hat eine schwache Weltmeisterschaft gespielt, das unterscheidet ihn nicht von den meisten Teamkollegen, aber für ihn persönlich, dessen Entwicklung bis dahin stets nach oben gegangen war, ist es ein vielleicht noch empfindlicherer Rückschlag.

Die Defizite des Teams im ersten Spiel gegen Mexiko wurden ihm nahezu persönlich angelastet, obwohl die Verantwortung für die Riesenlöcher im Rücken der Abwehr mindestens genauso dem deutschen Mittelfeld geschuldet waren - und der Taktik des Bundestrainers. Die Strategie, Kimmich als Außenverteidiger so hoch wie möglich zu stellen, ging jedenfalls gehörig daneben. Löw schien unfähig, während des Spiels darauf zu reagieren - die Spieler, auch Kimmich, allerdings genauso.

DPA Kimmich und Lahm 2017

In der Rassismus-Diskussion um Mesut Özil tauchte Kimmich ebenso ab wie seine Mitspieler. Das einzige nennenswerte Statement aus der Russlandzeit, das in Erinnerung blieb, war seine Medienkritik nach dem Schwedenspiel: "Das Land steht hinter uns, aber die Presse ist kritisch." Es war wirklich nicht die Weltmeisterschaft des Joshua Kimmich.

Es waren wohl auch diese Erfahrungen, die den Bundestrainer bewogen haben, einen Wechsel vorzunehmen. Kimmich kennt das Mittelfeldspiel, er ist damit aufgewachsen, wie für viele ist es auch für ihn eine Lieblingsposition. Derjenige zu sein, der das Spiel vor sich hertreibt: Für die meisten Fußballer, die über Technik und Spielintelligenz verfügen, gibt es nichts Schöneres.

Im Verein weiterhin Außenverteidiger

Inwieweit Kimmich diese Rolle ausfüllen kann, hat das erste Spiel allerdings noch nicht zeigen können. Gegen Weltmeister Frankreich (0:0) war Defensivtaktik angesagt, Kimmich sollte vor allem Löcher stopfen, das tat er gut. Er mühte sich auch in der zweiten Halbzeit, das Spiel nach vorne zu organisieren, gegen die Peruaner am Sonntag in Sinsheim (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) wird er dabei noch mehr gefragt sein.

Im Verein ist er nach wie vor als Außenverteidiger gesetzt, und es gibt auch keine Anzeichen, dass sich dies unter dem neuen Trainer Niko Kovac ändert. Für das Münchner Mittelfeld gibt es Thiago und Javi Martinez, nun ist auch Leon Goretzka dazugekommen, auch wenn der Ex-Schalker etwas offensiver ausgerichtet ist. Vor dieser Konkurrenz hat schon Sebastian Rudy kapituliert, er wechselte nach Schalke. Rudy hat sich, nachdem Lahm, Schweinsteiger und jetzt wohl auch Khedira nicht mehr dabei sind, Hoffnungen machen können, Löws neuer Sechser in der Nationalelf zu werden. Jetzt ist er gar nicht mehr im Kader, und Löw hat seine Sechser-Lösung schon präsentiert.

Kimmich hat mit seinen gerade 23 Jahren schon 33 Länderspiele auf dem Konto. Hinter den Weltmeistern von 2014 steht er in der internen Hierarchie schon relativ weit oben. Kimmich wird allenthalben als schlauer Bursche bezeichnet, zurückhaltend im Wesen, auch gegenüber den Medien. Aber wenn er etwas sagt, lohnt es sich normalerweise, hinzuhören. Einer, der sich seinen Platz gesichert hat, ohne sich explizit vorzudrängeln. Das ist dann doch wieder die Philipp-Lahm-Methode.