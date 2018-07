Champions-League-Finale Klopp nennt Ramos "rücksichtslos und brutal"

Zwei Monate ist das Champions-League-Finale schon her. Als Liverpool-Trainer Jürgen Klopp auf der aktuellen US-Tour seines Klubs auf die Finalniederlage gegen Real Madrid (1:3) angesprochen wurde, zeigte er jedoch, wie sehr ihn diese Partie noch immer bewegt. Besonders die Aktionen von Madrids Abwehrchef Sergio Ramos ärgern ihn.

"Wenn man sich das noch mal anguckt - und nicht für Real Madrid ist - dann denkt man schon, dass es rücksichtslos und brutal ist", sagte Klopp dem "Guardian". "Den Keeper mit dem Ellbogen angehen, den besten Torschützen wie ein Wrestler abräumen und dann das Spiel gewinnen. Das war die Geschichte des Spiels."

Eine Verletzung, zwei Patzer, drei Titel in Folge Real Madrid hat zum dritten Mal infolge die Champions League gewonnen. Im Finale von Kiew setzten sich die Titelverteidiger 3:1 (0:0) gegen den FC Liverpool durch. Die ganze Dramatik des Spiels zusammengefasst in einem Bild: Liverpool-Torwart Loris Karius liegt am Boden, während Matchwinner Gareth Bale jubelnd abdreht. Sie waren zwei der entscheidenden Figuren des Abends. Und darum ging es: Der sogenannte Henkelpott ist 73,5 Zentimeter groß und 7,5 Kilogramm schwer. Das aktuelle Design wurde 2006 von Jürg Stadelmann in Bern entwickelt. "Ich war der etwas bessere Fußballer", sagte Real-Trainer Zinédine Zidane vor der Partie über Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Schön formuliert. Zidane wurde als Spieler Welt- und Europameister und gewann in der Saison 2001/2002 mit Real die Champions League. Klopps größte Errungenschaft als Aktiver: Mit 325 Einsätzen ist er Rekordspieler des FSV Mainz in der 2. Bundesliga. Die Stimmung im Olympiastadion in Kiew war dem großen Anlass angemessen. Tausende mitgereiste Liverpool-Fans sehnten sich nach dem ersten Champions-League-Erfolg seit 2005. Auf dieses Duell war die Fußballwelt gespannt: Reals Superstar Cristiano Ronaldo (r.) traf auf Liverpools Top-Torjäger Mohamed Salah. Beide kamen vor dem Finale auf je 44 Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Real bot exakt dieselbe Startformation auf, die den Champions-League-Titel in der vergangenen Saison verteidigt hatte. Die personelle Konstanz ist eins der Erfolgsrezepte der Königlichen. Liverpool begann stark und machte in der ersten Viertelstunde viel Druck, ohne sich dabei große Chancen erspielen zu können. Hier klärt Real-Keeper Keylor Navas vor Salah (2.v.l.) und Trent Alexander-Arnold (r.). Die erste richtig gute Möglichkeit hatte Roberto Firmino in der 23. Minute. Sein Schussversuch wurde aber geblockt, den Nachschuss von Alexander-Arnold hielt Navas sicher. Die wichtigste Szene der ersten Hälfte, die den Spielverlauf komplett veränderte: In der 26. Minute klemmte Sergio Ramos im Zweikampf den Arm von Salah ein. Beide gingen zu Boden. Ramos fiel auf Salahs Arm und schien sofort zu wissen, dass sich der Ägypter schwerer verletzt haben musste. In jedem Fall schien er der Liverpool-Bank ein Zeichen zu geben, dass sie zur Behandlung aufs Feld kommen sollen. Salah blieb lange mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Laut BBC hat sich der Ägypter die Schulter ausgerenkt. Damit könnte der 25-Jährige auch die Weltmeisterschaft in Russland verpassen. Nach längerer Behandlungspause versuchte Salah weiterzuspielen. Vier Minuten später war klar: Es geht nicht weiter. Bei seiner Auswechslung hatte Salah Tränen in den Augen. Trainer Klopp versuchte ihn zu trösten - vergeblich. Adam Lallana kam ins Spiel, konnte den Ägypter aber nicht gleichwertig ersetzen. Auch auf der anderen Seite gab es Tränen. Sieben Minuten nach Salah musste Reals Außenverteidiger Daniel Carvajal ebenfalls verletzt vom Platz. Klopp nutzte die Verletzungsunterbrechung, um seiner Mannschaft neue taktische Anweisungen zu geben. Die Reds waren nach Salahs Ausfall sichtlich mitgenommen. Kurz vor der Pause erzielte Real die vermeintliche Führung. Einen Kopfball von Ronaldo ließ Karius nach vorne prallen, Karim Benzema staubte ab, stand dabei aber wohl knapp im Abseits. Deswegen wurde der Treffer nicht gegeben. Nach der Pause nahm das Schicksal seinen Lauf. Und im Mittelpunkt stand gleich mehrfach Karius: Der Liverpool-Keeper verschuldete den ersten Gegentreffer, als er Benzema den Ball bei einem Abwurf gegen den Fuß warf. Von dort rollte die Kugel ins Tor. Benzema schien selbst kaum glauben zu können, dass und vor allem wie er Real in Führung gebracht hatte (51.). Es sollte der Auftakt zur spektakulärsten Phase der Partie werden. Nur vier Minuten nach dem Führungstreffer erzielte Sadio Mané den Ausgleich. Eine Ecke von James Milner verlängerte Dejan Lovren mit dem Kopf zu Mané, der Navas aus kurzer Distanz keine Chance ließ (54.). Real-Trainer Zidane reagierte und brachte Bale für Isco in die Partie. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zauberte der Waliser eine Marcelo-Flanke per Fallrückzieher in den Winkel. Ein echtes Traumtor - und die Vorentscheidung (64.). Für Bale war es erst das zweite Tor in der laufenden Champions-League-Saison. Der 28-Jährige, der 2013 für die damalige Rekordtransfersumme von 100 Millionen Euro nach Madrid gewechselt war, hat eine durchwachsene Saison hinter sich. In der Königsklasse durfte er nur zweimal von Beginn an spielen. Man sagt, dass große Spieler große Spiele entscheiden. Wenn das stimmt, ist Bale ein ganz Großer. In der 83. Minute legte der Waliser seinen zweiten Treffer nach, als er aus 40 Metern einfach mal abzog. Auch Karius "krönte" seine Leistung und faustete den unplatzierten Schuss ins eigene Netz. Durch Salahs frühe Verletzung und die beiden bitteren Karius-Patzer fahren Klopp und der FC Liverpool ohne Pokal nach Hause. Für den Trainer war es bereits die zweite Finalniederlage in der Königsklasse. 2013 war er mit Borussia Dortmund an Bayern München gescheitert.

Liverpools Offensiv-Star Mohamed Salah hatte sich in der ersten Spielhälfte bei einem harten Einsteigen von Ramos eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen und das Spiel nicht fortsetzen können. Zu der Gehirnerschütterung, die LFC-Schlussmann Loris Karius kurz vor dem ersten Gegentor nach einem Stoß von Ramos erlitten habe, hatte Klopp sich bereits am Donnerstag ausführlich geäußert: "Niemand glaubt, was in Kiew passiert ist. Aber es ist zu hundert Prozent wahr."

"Ich bin nicht weinerlich"

Ramos habe nach dem Spiel einige Dinge gesagt, die Klopp persönlich nicht gefielen. Der Spanier hatte seine Verwunderung ausgedrückt und seine Aktionen als "normal" bezeichnet. Klopp: "Das ist es nicht. Es ist, als würden wir, die ganze Welt da draußen, akzeptieren, dass du jede Waffe einsetzt, um ein Spiel zu gewinnen. Die Leute erwarten wahrscheinlich, dass ich auch so bin. Aber so bin ich nicht."

Eines möchte der ehemalige BVB-Trainer um jeden Fall vermeiden: als schlechter Verlierer dazustehen. "Wenn Sie das schreiben, dann werden die Leute sagen, ich sei schwach oder ein schlechter Verlierer oder weinerlich", sagte Klopp. "Das bin ich nicht, ich akzeptiere das. Es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und denke: 'Ramos!'"