Klopp und der FC Liverpool Megawatt an der Anfield Road

"That's football," schrie Jürgen Klopp nach dem Schlusspfiff mit geballter Faust vor der "Kop"-Tribüne, und das rote Herz der Anhängerschaft schrie beglückt zurück. So in etwa hatten sich die amerikanischen Eigentümer des FC Liverpool das vorgestellt, als sie im Oktober 2015 den verbrieften Tempo- und Stimmungsmacher an der Anfield Road installierten.

Der Auftrag des Deutschen lautete, den leicht erschöpft in der glorreichen Historie vor sich hin brummelnden Traditionsklub kraft seiner Megawatt-Persönlichkeit gehörig unter Strom zu setzen. Vor allem sollte es nach dürren Jahren hier mal wieder dienstags und mittwochs knistern, in der Champions League. Dementsprechend stolz durfte Klopp nach dem 4:2-Sieg feststellen, dass zu Beginn der Partie ein wahres "Blitzgewitter" über die TSG Hoffenheim gekommen sei. Ehe die Gäste Gedanken und Beine einigermaßen sortiert hatten, hatte es schon drei Mal eingeschlagen.

Der Gegner habe in Folge des 2:1-Hinspiel-Erfolgs der Reds möglicherweise mit einer abwartenden Kontertaktik der Hausherren gerechnet, führte Klopp aus, "aber wir haben gedacht, dass es Sinn macht, es anders zu machen, mit hohem Druck."

Und diesem Druck war das Team von Julian Nagelsmann - mit einer aufreizend weit vorne postierten Hintermannschaft - nicht gewachsen. Nach den frühen Toren von Emre Can und Mohamed Salah hatte Liverpool die Gruppenphase der Königsklasse vorzeitig erreicht. "Yippie", rief Klopp auf dem Pressepodium mit kindlicher Freude. "Der Einzug in die Champions League ist von unermesslicher Bedeutung für uns. Wir haben 14 Monate hart dafür gearbeitet."

Alle Spieler wollen nur in die Champions League

Die Uefa-Millionen machen rein finanziell nicht mehr den ganz großen Unterschied für Premier-League-Mannschaften; der Fernsehvertrag beschert der Liga drei Milliarden Euro. Jährlich. Für Liverpools Selbstwertgefühl ist die Teilnahme an dem Elite-Wettbewerb jedoch essenziell. Der fünffache Europapokalsieger definiert sich nach 27 Jahren ohne Meistertitel primär über seine kontinentalen Erfolge. Als Champions-League-Klub sei es zudem einfacher, Stars zu halten und potenzielle Neuverpflichtungen zu begeistern, gab Klopp leicht launisch zu. "Spieler sagen: 'Wenn ihr in der Champions League spielt, wäre es interessant.' Selbst Spieler, mit denen man verlängern will, sagen: 'Ich will in der Champions League spielen.' Ich denke da immer: Was soll der Scheiß? Es ist doch euer Job, dafür zu sorgen."

Ob sich Philippe Coutinho, der vom FC Barcelona umworbene Spielmacher, nach der Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend von seinem mysteriösen Rückenleiden erholt, ist noch nicht abzusehen. Die Katalanen wollen es laut spanischen Zeitungsberichten mit einem vierten Angebot von mehr als 130 Millionen Euro am Wochenende versuchen, Liverpool doch noch zu einem Verkauf des 25-Jährigen zu bewegen.

Wie wichtig der Verbleib des Brasilianers nicht nur aus politischen Gründen für die Kloppsche Mission ist, war gegen Hoffenheim ansatzweise zu erkennen. Bei all der explosiven Wucht, die der Sturm der "drei Raketen" (so Emre Can) Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané entfacht, würde den Roten schon ein wenig mehr Kontrolle in der Zentrale zupass kommen. Selbst nach der frühen 3:0-Führung war eine gewisse Grundnervosität auf Rängen und Spielfeld spürbar, Klopp musste an der Seitenlinie ständig die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nachjustieren. "Es hätte auch 9:7 ausgehen können", räumte er ein.

Die beiden Treffer des Bundesligisten fielen in der Abrechnung zwar nicht mehr ins Gewicht, zeigten aber, dass es Liverpool nach wie vor ein wenig an Balance fehlt. Den stärksten Szenenapplaus des fachkundigen Publikums bekam bezeichnenderweise keiner der famosen Angreifer, sondern der deutsche Nationalspieler Can, als er mit einer Drehung tief in der eigenen Hälfte Hoffenheims Pressing umging und für einige Minuten etwas Ruhe in die Partie brachte.

In Klopps dritter Saison verschieben sich langsam die Prioritäten der Fans: sie würden für ein paar mehr Siege wohl auf eine Spur Unterhaltung verzichten. Aber: That's football, Klopp's football, und für den Moment ist die Euphorie über die Rückkehr auf die europäische Bühne sehr viel größer als die Angst vor neuerlichen Rückschlägen: Liverpool musste sich am Donnerstagmorgen bei seinen Fans entschuldigen, dass die LFC-Trikots in der ganzen Stadt ausverkauft sind.