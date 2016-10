Ein Jahr Klopp beim FC Liverpool Alles außer normal

"Mindestens ein halbes Jahr Auszeit" wolle er nehmen, hatte Jürgen Klopp bei seinem Abschied aus Dortmund angekündigt. In seinen acht Jahren beim BVB machte Klopp den Klub wieder zur europäischen Spitzenmannschaft, gewann den DFB-Pokal, zwei Meisterschaften und fast die Champions League. Was sollte danach noch kommen? Die Antwort: der FC Liverpool. Bundestrainer Joachim Löw war sich sicher, Klopp sei genau der Richtige, um den einst so erfolgreichen Traditionsklub "wieder nach vorne" zu bringen. Hat das schon geklappt? Die Bilanz eines spektakulären Jahres des ersten deutschen Trainers an der Anfield Road.

8. Oktober 2015



Der FC Liverpool war mit Brendan Rodgers als Trainer in die vergangene Saison gestartet, nach acht Spieltagen stand der Verein nur auf Rang zehn. Nach einem 1:1 im Derby gegen den FC Everton musste Rodgers gehen. Klopp unterschreibt einen üppigen Dreijahresvertrag, die Zeitung "Liverpool Echo" grüßt freudig: "Hallo and willkommen!" Bei seiner offiziellen Vorstellung haut Klopp einen ersten Klopp raus. In Anspielung auf die legendäre Selbstbeweihräucherung von José Mourinho ("I am a special one") sagt der neue Coach: "I am the normal one."

17. Oktober 2015

Bei Klopps Debüt trennt sich der FC Liverpool 0:0 von Tottenham Hotspur. Die angekündigte taktische Revolution wird von den Experten unterschiedlich bewertet. Während die "Sunday Times" das von Klopp direkt eingeführte Pressing als "jagende, nervende 100-km/h-Maschine" betitelt, analysiert die Liverpool-Legende Steve McManaman trocken: "Natürlich rennt man von Anfang an viel, das ist hier schließlich der FC Liverpool." Noch mehr Aufmerksamkeit als seine taktischen Vorgaben bekommt Klopp für seinen Medien-Auftritt nach dem Spiel. Ein Twitter-User fasst den Hype angemessen zusammen: "Schade, dass der übertragende Sender seine Klopp-Dokumentation mit Live-Bildern vom Fußball unterbrechen muss."

31. Oktober 2015

Mit einem 3:1 beim FC Chelsea gelingt Klopp der erste Premier-League-Sieg im dritten Spiel mit seinem neuen Verein. Angesprochen auf die Frage nach einer möglichen Meisterschaft entgegnet Klopp: "Seid ihr verrückt? Daran denken wir nicht. Wir denken an das nächste Spiel und daran, unseren Stil zu verbessern. Wir können viel besser spielen als heute."

21. November 2015

Einer 1:2-Niederlage gegen Crystal Palace folgt ein rauschhafter 4:1-Sieg bei Manchester City. "Jetzt ist es offiziell", titelt tags darauf der "Mirror", "Jürgen Klopp ist in England angekommen." Und der "Guardian" staunt: "Der Klopp-Effekt scheint in Liverpool schon viel früher zu greifen, als viele Leute angenommen hätten." Das Gegenpressing, mit dem Klopp in Dortmund seine Erfolge erzielte, wirkt auch gegen City, das bereits nach 30 Minuten 0:3 zurückliegt. "Liverpool hat so gespielt wie Dortmund in seinen besten Zeiten", erkennt der ehemalige LFC-Profi Mark Lawrenson. Liverpool trennen nur noch acht Punkte von Spitzenreiter Leicester City.

2. Januar 2016

Klopps Mannschaft bleibt die Wundertüte der Premier League. Überraschenden Siegen wie dem 1:0 gegen Tabellenführer Leicester folgen ebenso überraschende Niederlagen. Nach dem 0:2 gegen West Ham United im ersten Spiel des neuen Jahres wettert der Deutsche: "Es ist kein Tag, um enttäuscht zu sein. Es ist ein Tag, um sauer zu sein." Fünf Tage später holt Klopp seinen ersten Wunschspieler. Für fünf Millionen Euro Ablöse wechselt der 19-jährige Serbe Marko Grujic von Roter Stern Belgrad an die Anfield Road. Die ihm angebotene Rückennummer Acht, früher Gerrards Nummer, lehnt Grujic ab: "Niemand kann die Last dieser Rückennummer tragen." Klopp gibt ihm die 16.

17. Januar 2016

100 Tage ist Klopp jetzt Trainer beim FC Liverpool. Dem verrückten 3:3 gegen den FC Arsenal folgt eine 0:1-Niederlage gegen Manchester United. Das vermeintliche Spitzenspiel gegen die von Louis van Gaal trainierte Auswahl aus Manchester ist erschreckend langweilig. Weder spielerisch noch taktisch kann die Partie begeistern. Klopp, dem eine ganze Mannschaft plus Auswechselspieler verletzt fehlt, ärgert sich über den straffen Spielplan im englischen Fußball: "Es sind einfach zu viele Spiele."

6. Februar 2016

Liverpools Trainer muss sich einer spontanen Blinddarm-OP unterziehen. Während er unter dem Messer liegt, verspielt seine Mannschaft gegen Sunderland eine 2:0-Führung, vom 2:2-Endstand erfährt Klopp im Aufwachraum. Nach 25 Spielen steht seine Mannschaft auf Platz acht.

18. März 2016

Ausgerechnet Dortmund! Für das Viertelfinale der Europa League wird Klopp sein alter Verein BVB zugelost. Klopp, der mit seiner Mannschaft drei Wochen zuvor im Ligapokal-Finale gegen Manchester City im Elfmeterschießen verloren hat, weiß, was auf ihn zukommt: "Ich hasse den Hype, der um meine Person entsteht." Selbst die Stadt Dortmund kreischt im offiziellen Twitter-Account: "Oh, mein Gott. Wir drehen durch. Klopp kommt zurück!!" Kommentar Klopp: "Am liebsten würde ich erst wieder nach den Spielen über Dortmund sprechen."

14. April 2016

Einem 1:1 im Hinspiel gegen den BVB folgt das spektakulärste Spiel der noch jungen Ära Klopp. Bis zur 66. Minute liegt Klopps Mannschaft 1:3 hinten, dann drehen Philippe Coutinho, Mamadou Sakho und schließlich Dejan Lovren mit ihren Toren die Partie zu einem 4:3. "Jürgen Klopp beweist, dass er Wunder vollbringen kann", schreibt der "Independent". Für die "BBC" ist es "zweifelsohne eines der größten Dramen, die in diesem Sporttheater über die Bühne gingen". Stürmer Divock Origi verrät später, was Klopp seinen Spielern beim Stand von 0:2 in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben hat: "Er sagte uns, wir sollen etwas erschaffen, von dem wir noch unseren Enkeln erzählen können."

5. Mai 2016

In der Premier League hat Klopp sein Saisonziel Rang vier drei Spieltage vor dem Ende so gut wie verspielt - acht Punkte trennen Liverpool vom Tabellenvierten Manchester City. Trotzdem schreibt die "Times": "Klopp erobert die Herzen. Alleine, um ihm zuzusehen, lohnt es sich, nach Anfield zu kommen." Grund für den nicht nachlassenden Hype um "The Klopp" ist der Erfolg auf Europas Bühne. Nach der 0:1-Pleite im Hinspiel gewinnt der LFC das Rückspiel vor heimischem Publikum 3:0 und zieht ins Finale der Europa League ein.

18. Mai 2016

Doch das Endspiel verliert Liverpool 1:3 gegen Sevilla. "Es gibt größere Probleme im Leben", sagt Klopp, "aber in diesem Moment fühlt es sich nicht so an. Es ist sehr hart." Es ist seine fünfte Endspiel-Pleite in Serie. Noch viel schwerwiegender: Liverpool verpasst den Einzug in die internationalen Wettbewerbe.

17. Juli 2016

Liverpool verlängert den Vertrag mit Jürgen Klopp bis 2022. Der bewertet das im Interview mit der "Welt am Sonntag" so: "Ich habe gemerkt, dass ich das Gegenteil von einem Feuerwehrmann bin. Ich entwickle gerne Dinge, ich mag es, Strukturen zu verbessern - idealerweise einvernehmlich. Und das ist ziemlich genau das, was der FC Liverpool braucht."

14. August 2016

Gleich der Auftakt in die neue Saison wird zur großen Klopp-Show. Nach dem aufregenden 4:3-Sieg beim FC Arsenal übt der Trainer aber harte Eigenkritik. "Ich habe einen großen Fehler gemacht", sagt er bei der anschließenden Pressekonferenz und meint seinen Jubel über das zwischenzeitliche 4:1 durch den 35-Millionen-Euro-Zugang Sadio Mané. Den feiert Klopp so enthusiastisch, dass er damit nach eigener Aussage "jedem das falsche Signal" gibt. Arsenal verkürzt noch auf 3:4, Liverpool rettet sich aber über die Zeit.

1. Oktober 2016

Bei Swansea City dreht Liverpool das Spiel zu einem 2:1-Sieg. Klopps Bilanz nach 61 Spielen als LFC-Trainer liest sich so: 30 Siege, 17 Unentschieden und 14 Niederlagen, zwei davon in Pokalendspielen. Derzeit ist der Klub Tabellenvierter, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City. Der "Guardian" hat ausgerechnet, dass Klopps Mannschaft öfter aufs Tor schießt, mehr Pässe spielt, häufiger sprintet und insgesamt mehr läuft als jede andere Spitzenmannschaft. Klopp, so der "Guardian", ist Liverpools "Energiegeber".