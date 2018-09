Premier League Fünftes Spiel, fünfter Sieg - Klopps Liverpool gewinnt auch bei den Spurs

Auch beim letztjährigen Tabellendritten bleibt der FC Liverpool in der Spur. Beim Sieg gegen Tottenham Hotspur gerieten die Reds erst in der Nachspielzeit in Bedrängnis und hatten bei der letzten Szene der Partie viel Glück.