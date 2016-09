Klopp über Beleidigung durch Balotelli-Berater "Das interessiert mich nicht"

Jürgen Klopp vom englischen Traditionsklub FC Liverpool hat gleichgültig auf die drastische Beleidigung von Mario Balotellis Berater Mino Raiola reagiert. Er sei "nullkommanull" verärgert wegen der Aussagen des Agenten, sagte der Trainer.

"Ich kenne ihn. Aber mich interessiert das nicht. Das ist Teil des Geschäfts, alles gut", sagte Klopp, "das ist eine freie Welt, zumindest in einigen wenigen Teilen. Er kann sagen, was er will, kein Problem."

Raiola hatte Klopp nach dem Wechsel von Balotelli zu OGC Nizza angegriffen. "Dass Klopp nicht korrekt war, ist noch untertrieben: Er ist ein Stück Sch... gewesen", wird er der italienischen Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport" zitiert. Klopp sei "kein großer Trainer" und habe Balotelli alleine trainieren lassen. Dem widersprach Klopp. "Ich habe ihn nicht isoliert", sagte er.