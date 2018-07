Klopp zu Debatte über Transfer-Ausgaben "Es ist besser seine Meinung zu ändern, als überhaupt keine zu haben"

Das ist doch Heuchelei, lautete der Vorwurf gegen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, als er für 62,5 Millionen Euro Roms Torwart gekauft hatte. So viel hatte noch kein Fußballklub jemals für einen Schlussmann bezahlt. Und Klopp hat nicht nur Allison geholt, sondern für mehr als 250 Millionen Euro neue Spieler verpflichtet.

Was die britische Presse daran störte? Als Paul Pogba 2016 für die damalige Rekordsumme von 89 Millionen Pfund zum Premier-League-Konkurrenten Manchester United gewechselt war, hatte Klopp noch getönt: Würden solche Summen die Regel werden, würde er sich aus dem Profifußball verabschieden. Was gilt denn nun? Verderben die Rekordtransfers den Fußball oder nicht?

"Uns ist egal, was sich die Welt um uns herum dazu so denkt", reagierte Klopp vor dem Testspiel gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 22.05 Uhr) auf das Medienecho. "Genauso, wie es Manchester United nicht interessiert hat, was ich gesagt habe." Aber hat er damit nicht eine 180-Grad-Wende hingelegt? Der Trainer sieht es so: "Das war in diesem Moment meine Meinung. Habe ich meine Meinung seither geändert? Ja, das ist wahr. Aber es ist besser seine Meinung zu ändern, als überhaupt keine zu haben."

Die Meinungsänderung lässt sich sehr schön auf Klopps Einkaufsliste ablesen:

70 Millionen Euro hat Liverpool für Naby Keita überwiesen, der von RB Leipzig kommt.

Im Januar verpflichtete Liverpool den Niederländer Virgil van Dijk für 84 Millionen Euro - er spielte zuletzt bei Southampton.

Von Monaco kommt der brasilianische Mittelfeldspieler Fabinho - für 50 Millionen Euro.

Für Spielmacher Xerdhan Shaqiri machte Liverpool noch einmal 15,25 Millionen Euro locker.

Und dann der Wechsel des brasilianischen WM-Torwarts Alisson für 62,5 Millionen Euro.

Klopps Fazit: "Jetzt haben wir die Spieler, die wir wollten." Der Transfermarkt habe sich halt grundlegend verändert. Er habe sich nicht vorstellen können, dass einmal 200 Millionen für einen Spieler wie Neymar gezahlt werden. "Da kann ich mich nicht mehr hinstellen und sagen: Wir wollen solche Summen nicht bezahlen. Weil Liverpool dann am Ende nicht mehr erfolgreich sein würde. So funktioniert das nicht."