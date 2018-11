Jürgen Klopp "Pep ist der beste Trainer der Welt"

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp schwärmt von seinem Kollegen Pep Guardiola, der derzeit beim Premier-League-Konkurrenten Manchester City unter Vertrag steht. "Ich finde, Pep ist der beste Trainer der Welt. Er macht das schon ganz ordentlich", sagte Klopp Sky Sport News HD.

Lob verteilte Klopp auch an Trainer der Bundesliga. "Ich muss ehrlich sagen, da sind ein paar richtig interessante Jungs in Deutschland gerade am Start", sagte Klopp: "Julian Nagelsmann (Hoffenheim, d. Red.) ist wahnsinnig interessant. Florian Kohfeldt (Werder Bremen, d. Red.), Manuel Baum in Augsburg - das ist super spannend", sagte der Coach weiter.

Besonders der 31 Jahre alte Hoffenheim-Trainer Nagelsmann scheint es ihm angetan zu haben: "Wir haben gegen Hoffenheim letztes Jahr in der Champions-League-Qualifikation gespielt. Das war eine echte Herausforderung. Was Julian da gemacht hat, die klare Struktur des Spiels zu erkennen, ist echt interessant." Das Hinspiel hatte Liverpool 2:1 gewonnen, das Rückspiel 4:2.

Am Mittwoch spielt Klopp mit Liverpool in der Champions League gegen seinen deutschen Trainer-Kollegen Thomas Tuchel, der bei Paris Saint-Germain die Verantwortung trägt. Klopp sieht im Stil von Tuchel Parallelen zu Nagelsmann: "Bei Thomas ist das ähnlich, nicht so wahnsinnig festgelegt, aber ähnlich natürlich und das ist absolut eine Herausforderung."