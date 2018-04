Klopp nach Liverpool-Gala "Im Moment fühlt es sich nicht so gut an"

Jürgen Klopp hatte den Kopf in die Hände gestützt. Er hörte dem Übersetzer zu, der seine Antworten ins Italienische übertrug, und schaute mit getrübtem Blick durch den aufgeheizten Pressesaal des Stadions an der Anfield Road. Klopp wirkte nicht besonders glücklich für einen Trainer, dessen Mannschaft gerade eines der spektakulärsten Europapokalspiele der jüngeren Vergangenheit deutlich gewonnen hatte und mit mehr als einem Bein im Finale der Champions League steht.

Die Gründe dafür waren nachvollziehbar. Vor allem war der deutsche Coach geknickt, weil er beim Halbfinal-Hinspiel gegen den AS Rom einen wichtigen Mann verloren hatte. Alex Oxlade-Chamberlain hatte sich schon nach einer Viertelstunde am Knie verletzt und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. "Es ist wahrscheinlich eine schwere Verletzung. Wenn wir das schon vor dem Scan sagen können, verheißt das nichts Gutes", sagte Klopp und deutete das Saisonaus für den Mittelfeldspieler an.

AP Jürgen Klopp nach Abpfiff gegen Rom

Auch die letzten Eindrücke der Partie trugen zu seiner gedrückten Laune bei. Seine Mannschaft hatte den Gegner phasenweise an die Wand gespielt, auseinandergenommen, in der Luft zerrissen: 5:0 stand es nach knapp 70 Minuten, jeweils zwei Tore erzielten die überragenden Mohamed Salah und Roberto Fimino, Sadio Mané traf zum zwischenzeitlichen 3:0.

Die Zuschauer an der Anfield Road waren nach diesen Szenen vermutlich schon bei der Reiseplanung für das Finale in Kiew Ende Mai. Da wirkte es am Ende fast enttäuschend, dass Klopps Mannschaft in den Schlussminuten noch zwei Treffer zuließ, zwei wichtige Auswärtstore für Rom.

Die Ausgangslage für das Rückspiel kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ist für Liverpool nach dem 5:2-Erfolg natürlich immer noch blendend. Sie ist besser, viel besser, als zu erwarten war. Aber sie ist eben nicht so makellos, wie sie hätte sein können. "Im Moment fühlt es sich nicht so gut an. Aber morgen werden wir die guten Sachen an dem Spiel sehen. Wir waren brillant", sagte Klopp und gab damit den Blick frei auf den inneren Zwiespalt, mit dem er nach der Partie zu kämpfen hatte.

Es ist schwer, einen tieferen Grund dafür auszumachen, warum Liverpool auf den letzten Metern die Kontrolle verlor. Die Abwehrschwäche, die den Klub bis tief in diese Saison begleitet hatte, reicht nicht als Erklärung. Den Großteil des Spiels verteidigte Klopps Mannschaft tadellos. So lag der Trainer vielleicht gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt, als er am Ende des Abends sagte: "Wir haben einen Fehler gemacht, der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht, so kamen die beiden Tore zustande."

Was er meinte, war der Stellungsfehler des oft kritisierten aber bis dahin souveränen Innenverteidigers Dejan Lovren vor dem ersten Gegentreffer durch Edin Dzeko und die Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Felix Brych, nachdem Liverpools Mittelfeldmann James Milner im Strafraum der Ball an die Hand geflogen war.

Klopp sprach diesen Satz übrigens ganz ruhig, ohne Zorn oder Empörung in der Stimme, er trachtete nicht danach, Schelte gegen den Unparteiischen zu betreiben. Stattdessen versuchte er, die späten Dämpfer sportlich zu nehmen. "Jetzt müssen wir in Rom wieder arbeiten. Das ist kein Problem. Das hätten wir auch gemusst, wenn wir 5:0 gewonnen hätten", sagte er.

Klopp weiß natürlich, dass Rom erst vor zwei Wochen ein sensationelles Comeback im Viertelfinale gelungen ist. Nach einer 1:4-Niederlage im Hinspiel gegen den FC Barcelona gewann Rom das Rückspiel vor eigenem Publikum 3:0. Beseelt von diesem Erlebnis sagte Trainer Eusebio Di Francesco mit Blick auf das zweite Treffen mit Liverpool: "Die Runde ist noch nicht vorbei. Wir können zurückkommen. Wer daran nicht glaubt, kann zu Hause bleiben."

Doch Liverpool kann zuversichtlich sein, vor allem wegen seiner Offensivabteilung. Die Schlagzeilen gehören Salah in dieser Saison, und das zurecht. Der Zugang aus Rom wurde gerade zu Englands Fußballer des Jahres gekürt und steht nach seinen beiden Treffern gegen seinen Ex-Arbeitgeber bei 43 Toren in 47 Spielen in allen Wettbewerben. Auch Firmino, der Ex-Hoffenheimer, und Mané sind ebenso unverzichtbar für Klopps Team. Zusammen haben die drei Stürmer in dieser Spielzeit im Europapokal schon öfter getroffen (28 Tore) als Real Madrid (26), setzen sich auch gegenseitig in Szene und bereiten einander die Tore vor.

Wer über eine solche Wucht im Angriff verfügt, kann auch die Champions League gewinnen. Er muss dafür nur ins Finale kommen.

PK vor dem Spiel: Klopp und der Übersetzer