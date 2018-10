Acht Spiele, 20 Punkte, keine Niederlage, Platz drei: Der FC Liverpool kann mit seiner bisherigen Saison in der Premier League sehr zufrieden sein. Nun aber wird der Erfolgslauf kurzzeitig unterbrochen. Es geht in die Länderspielpause. Trainer Jürgen Klopp gefällt das so gar nicht: "Jetzt gehen die Spieler zur Nations League, was der sinnloseste Wettbewerb in der Welt des Fußballs ist", sagte der Coach nach dem torlosen Remis gegen Manchester City.

Klopp drängte die Verantwortlichen damit wieder einmal, sich der Problematik zu widmen, dass Spieler zu viele Partien absolvieren. "Wir müssen anfangen, über die Spieler nachzudenken", sagte der ehemalige BVB-Trainer. "Jetzt musst du die Nationaltrainer von irgendwelchen Ländern anrufen und fragen: 'Kannst du die Spieler draußen lassen?' Und er sagt: 'Ich bin auch unter Druck.'"

Als Beispiel nannte Klopp seinen Mittelfeldspieler Jordan Henderson. Dieser habe kaum zwei Wochen Ruhe gehabt nach der Weltmeisterschaft im Sommer. Bei dem Turnier in Russland war England erst im Halbfinale ausgeschieden und wurde am Ende Vierter.

Klopp freut sich über Punkt im Spitzenspiel

Die Uefa hat die Nations League in diesem Jahr. Das Ziel ist es, Freundschaftsspiele durch Partien zu ersetzen, die sportliche Konsequenzen haben. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich vor einem Monat in ihrem ersten Spiel des Turniers torlos von Frankreich getrennt. Am Samstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht die nächste Partie gegen die Niederlande an, am darauffolgenden Dienstag spielt das DFB-Team erneut gegen Frankreich. (Lesen Sie hier, wie die Nations League genau funktioniert)

Mit dem Ergebnis im Spitzenspiel zeigte sich Klopp zufrieden. Die Partie war defensiv geprägt, es gab nur wenige Torchancen. Die beste Gelegenheit vergab Riyad Mahrez, als er einen Elfmeter verschoss.

"Es war wirklich intensiv und beide Seiten haben Respekt für das andere Team gezeigt", sagte Klopp. City-Trainer Pep Guardiola erklärte, dass seine Elf das Tempo des Spiels bewusst verlangsamt habe, um das Potenzial des Liverpool-Angriffs zu limitieren. "Wenn es an der Anfield Road ein offenes Spiel ist, hast du nicht mal ein Prozent einer Chance", sagte Guardiola.