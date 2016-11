Premier League Klopp siegt mit Liverpool, Wahnsinn in Swansea

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool am 13. Spieltag der Premier-League zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernommen. Im Heimspiel gegen den FC Sunderland kamen die Reds zu einem 2:0 (0:0). Divock Origi (76. Minute) und James Milner (90.+1, Foulelfmeter) erzielten die Tore für die Klopp-Elf, die mit den Ex-Bundesliga-Profis Loris Karius, Joel Matip, Emre Can und Roberto Firmino in der Anfangsformation angetreten war.

Mit 30 Punkten rangieren die Liverpooler auf Position eins punktgleich mit Ex-Meister Manchester City, der 2:1 (1:1) beim Aufsteiger FC Burnley gewann. Allerdings kann der FC Chelsea am Abend mit einem Sieg im Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur wieder vorbeiziehen (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Klopp musste die Verletzung des brasilianischen Offensivspielers Philippe Coutinho verkraften, der schon in der ersten Hälfte mit einer Sprunggelenkblessur ausgewechselt wurde. Der für Coutinho eingewechselte Origi erzielte das 1:0.

Swansea mit turbulentem Sieg

Titelverteidiger Leicester City mit Ron-Robert Zieler im Tor und Ex-Nationalspieler Robert Huth in der Innenverteidigung erreichte durch ein Last-Minute-Tor zu Hause gegen den FC Middlesbrough ein 2:2 (1:1). Álvaro Negredo war zweifacher Torschütze für die Gäste. Islam Slimani (90.+5) verwandelte einen Foulelfmeter zum Endstand.

Swansea City gewann nach turbulentem Spielverlauf 5:4 (1:1) gegen Crystal Palace. Matchwinner war Fernando Llorente mit zwei Toren für die Waliser in der Nachspielzeit.