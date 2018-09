Zwölf Punkte aus vier Spielen: Der FC Liverpool baut seine Siegesserie in der Premier League aus. Bei Leicester City gewann der Klub von Trainer Jürgen Klopp 2:1 (2:0). Liverpool drückte den Meister von 2016 von Beginn an in die Defensive und ging früh durch das vierte Saisontor von Sadio Mané (10.) in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (45.) auf 2:0.

Einziger Schönheitsfehler dieser makellosen Bilanz: Rachid Ghezzal fügte Liverpool in der 63. Minute den ersten Gegentreffer der Saison zu. Neuzugang Alisson machte bei dem Anschlusstreffer keine gute Figur. Der zweitteuerste Torhüter der Welt, der im Sommer für rund 80 Millionen Euro von der AS Rom zu den Reds gewechselt war, verlor im eigenen Strafraum den Ball im Zweikampf mit Kelechi Iheanacho, der auf Ghezzal querlegte.