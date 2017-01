Remis im FA-Cup Liverpool blamiert sich gegen Viertligisten

Jürgen Klopp hat sich mit dem FC Liverpool im FA-Cup gegen den Viertligisten Plymouth Argyle blamiert. Der Tabellenzweite der Premier League kam in der dritten Runde des englischen Pokals nicht über ein 0:0 hinaus und muss nun bei dem Außenseiter zum Wiederholungsspiel antreten.

Gegen Plymouth rotierte Klopp angesichts der vielen Partien über die Feiertage in der Startaufstellung extrem. Fast alle Top-Spieler bekamen eine Pause und so lief die bislang jüngste Startelf der 124-jährigen Klubgeschichte auf (Durchschnitt: 21 Jahre und 296 Tage). Der deutsche Nationalspieler Emre Can, der in der 63. Minute ausgewechselt wurde, und der frühere Mainzer Torwart Loris Karius, der die vergangenen fünf Ligaspiele pausieren musste, zählten aber zur Anfangsformation.

Gegen den Außenseiter tat sich die B-Elf der Reds über die gesamte Spielzeit schwer. Liverpool agierte ideenlos und konnte trotz deutlicher spielerischer Überlegenheit den Gegner kaum in Gefahr bringen. Plymouth hatte durch Jake Jervis kurz vor Schluss sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Liverpool unter dem früheren BVB-Trainer in Runde drei des FA-Cups im ersten Anlauf nicht gewonnen: Beim Viertligisten FC Exeter City gab es damals ein 2:2. Das Rückspiel an der Anfield Road entschied der haushohe Favorit dann 3:0 für sich.

FC Chelsea - Peterborough United 4:1 (2:0)

Der Spitzenreiter der Premier League hat anders als Liverpool die vierte Runde des FA-Cups bereits erreicht. Gegen den Drittligisten Peterborough United gewann der FC Chelsea 4:1 (2:0). Pedro traf durch eine schöne Einzelaktion nach einem abgewehrten Fernschuss zur frühen Führung (18. Minute), Michy Batshuayi legte kurz vor dem Pausenpfiff nach (44.). Spätestens mit Willians Tor zum 3:0 war die Partie dann entschieden (52.).

Für einen Chelsea-Spieler endete das Spiel dennoch bitter: John Terry sah in seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause wegen einer Notbremse die Rote Karte (67.). Tom Nichols verkürzte schließlich sogar noch für die Gäste (70.), aber schon wenig später stellte Pedro den alten Vorsprung wieder her (75.).

Bereits am Samstag hatte sich Manchester United souverän gegen den Zweitligisten FC Reading durchgesetzt.