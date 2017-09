Premier League Klopp verzichtet im Top-Spiel auf Coutinho

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool lässt Offensivspieler Philippe Coutinho im Premier-League-Auswärtsspiel bei Manchester City am Samstag (13.30 Uhr DAZN, Liveticker SPIEGEL ONLINE) draußen. Wie Klopp bestätigte, gehört der brasilianische Nationalspieler nicht zum Kader der Reds. "Ich habe entschieden, ihn nicht zu berücksichtigen", sagte Klopp. Coutinho hätte gegen City "vielleicht 15 oder 20 Minuten" spielen können, teilte Klopp mit. Es würde jedoch mehr Sinn ergeben, wenn er die kommenden Tage intensiv zum Training nutzt.

Coutinho hat in dieser Saison aufgrund von Rückenproblemen noch keine Partie für Liverpool absolviert, kam am Dienstag aber als Einwechselspieler für Brasilien in der WM-Qualifikation gegen Kolumbien (1:1) für 15 Minuten zum Einsatz. Zuletzt hatte es Spekulationen um einen Wechsel zum FC Barcelona gegeben. Dieser kam jedoch nicht zustande, da die Engländer angeblich 200 Millionen Euro Ablöse forderten. Coutinho galt bei den Katalanen als Kandidat auf die Nachfolge des zu Paris Saint-Germain gewechselten Neymar.