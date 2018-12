Jugendfußball in Paris Der tiefste Talentpool der Welt

In meinem Privatleben bin ich ein Fußballvater, der in Paris lebt. An den meisten Wochenenden stehe ich früh auf und chauffiere meine Kinder zu irgendeinem Sportplatz in den Banlieues, dem Pariser Umland. Im Moment ist es dort immer noch ein paar Grad kälter als in der Stadt selbst.

Diese Anlagen sehen alle mehr oder weniger so aus wie das Stade Karl Marx in der lange kommunistisch geprägten Gemeinde Villejuif, rings um die Sportplätze stehen trostlose Wohnblöcke. Während die Kinder sich umziehen, holen sich die Eltern Kaffee.

Dann geht es los, Kinder mit Wurzeln aus aller Herren Länder spielen dort gegeneinander auf den Kunstrasenplätzen, wir Erwachsenen stehen hinter dem Zaun und schauen zu. Weit genug weg, dass unsere Zwischenrufe auf dem Platz kaum noch zu hören sind. Denn im französischen Fußball sind die Éducateurs die Könige, die Nachwuchstrainer. Sie sind direkte Abgesandte des zentralisierten französischen Fußballsystems, bewaffnet mit Auszeichnungen, wir Eltern sind für sie ein lästiges Übel.

Der Weltfußball zählt auf Nachschub aus dem Großraum Paris

Trotz allem: Der überwältigend gute Fußball, der bei solchen Spielen gezeigt wird, macht all das erträglich. Am Ende schütteln sich alle die Hände, dann fahren wir nach Hause, zum Auftauen.

Dass Frankreich in diesem Sommer Weltmeister wurde, lag vor allem auch an Pariser Banlieusards Kylian Mbappé, Paul Pogba, N'Golo Kanté und Blaise Matuidi. Der Großraum Paris ist der wahrscheinlich tiefste Talentpool der Fußballwelt. Aus ihm und den ungezählten Amateurklubs der Metropolregion speist sich nicht nur die französische Nationalmannschaft, sondern auch viele afrikanische Auswahlen. Sogar Portugals Linksverteidiger Raphaël Guerreiro vom BVB kommt ursprünglich aus Paris.

Der Pariser Fußball ist wahrscheinlich der erfolgreichste und am besten integrierte Bestandteil der französischen Gesellschaft. Vielleicht schafft es der Rest des Landes ja irgendwann, mitzuziehen.