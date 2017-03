Ligue 1 Draxler schießt PSG zum Sieg im Spitzenspiel

Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler hat Paris St. Germain zum Sieg im Spitzenspiel der französischen Ligue 1 geschossen. Der 23-Jährige traf bereits in der 40. Minute zum 2:1 (2:1)-Endstand gegen den Tabellenvierten Olympique Lyon. Alexandre Lacazette hatte die Gäste in der sechsten Minute zunächst in Führung gebracht und dabei Paris-Keeper Kevin Trapp bezwungen, Adrien Rabiot (34. Minute) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Für Draxler, der im Januar für rund 40 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Paris gekommen war, war es bereits das siebte Tor im 16. Pflichtspiel für seinen neuen Klub. Zuvor hatte er für Wolfsburg in 14 Partien kein einziges Mal getroffen.

In der Tabelle bleibt Titelverteidiger PSG trotz des Erfolgs mit nun 68 Punkten auf Rang zwei hinter Spitzenreiter AS Monaco (71 Punkte). Die Monegassen, die in der Champions League überraschend Manchester City ausgeschaltet hatten und nun im Viertelfinale auf Borussia Dortmund treffen, gewannen souverän bei SM Caen. Kylian Mbappe traf beim 3:0 (1:0) gleich zweimal (13./81.), damit hat der 18-Jährige neun der letzten 18 Ligatore Monacos erzielt.