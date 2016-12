Fußball-Nationalspieler Draxler-Wechsel nach Paris perfekt

Der Wechsel von Fußballnationalspieler Julian Draxler vom VfL Wolfsburg zum französischen Meister Paris St. Germain ist perfekt. Das bestätigte der Bundesligist auf seiner Internetseite. Demnach erhält Draxler "vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung" in Paris einen Viereinhalbjahresvertrag. Bereits am Freitag war bekannt geworden, dass Wolfsburg und PSG eine Einigung erzielt hatten.

Über die Modalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll zwischen 40 und 45 Millionen Euro liegen. Draxler hatte erst im August vergangenen Jahres in Wolfsburg einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, aber bereits vor Monaten via Interview öffentlich seinen Wechselwunsch kommuniziert

"Wir haben mit Julian Draxler und seinem Management sowie mit Paris St. Germain in den letzten Tagen intensive und konstruktive Gespräche geführt und am Ende ein für alle Seiten sehr gutes Ergebnis erzielt. Wir freuen uns, dass uns dies so schnell gelungen ist, und wünschen Julian in Paris privat wie sportlich alles Gute", sagte Olaf Rebbe, Leiter Sport beim VfL Wolfsburg.

"Natürlich bedauere ich einerseits den Weggang von Julian, denn er ist ein herausragender Fußballer. Andererseits denke ich, dass dieser Schritt für alle Seiten der richtige ist", sagte VfL-Chefcoach Valérien Ismaël.

"Die schlimmste Hinrunde meines Lebens"

Draxler und der VfL - das funktionierte in den vergangenen Monaten kaum noch. "Das war die schlimmste Hinrunde meines Lebens", hatte Draxler nach dem 2:1 am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach gesagt. Der Jungstar steckt im Formtief und wurde zwischenzeitlich von den eigenen Fans ausgepfiffen. 2015 als Nachfolger für den damaligen Fußballer des Jahres Kevin De Bruyne geholt, fühlte Draxler sich bei den Niedersachsen nie wohl und erfüllte die Erwartungen nicht.

Das Leistungstief Draxlers ging einher mit dem sportlichen Abstieg des VfL. Der Vizemeister und Pokalsieger von 2015 spielt in dieser Saison gegen den Abstieg. Trainer Dieter Hecking und Manager Klaus Allofs verloren bereits ihre Jobs.

In Paris wird Draxler Teamkollege von Ex-Frankfurt-Torwart Kevin Trapp. Zudem spielt er an der Seite von Top-Stars wie Edinson Cavani und Ángel di María. Sportlich läuft es für die Franzosen aber nicht wie gewünscht: In der Ligue 1 steht PSG auf Rang drei, der Rückstand auf Tabellenführer Nizza beträgt nach 19 Spieltagen fünf Punkte. Im Achtelfinale der Champions League trifft der Klub auf den FC Barcelona.