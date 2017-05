Hoffenheim-Trainer Nagelsmann Zeit für neue Helden

Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich wie so viele andere meine Zimmerwände mit Postern von Fußballern tapeziert. Bei mir als Werder-Fan hingen dort keine angesagten Kicker wie Mehmet Scholl, sondern, nun ja, Andree Wiedener und andere Bremer Ikonen der Neunzigerjahre. Was dort nicht hing: ein Poster von Trainer Otto Rehhagel.

Der Fußball lebt vom Starkult. Doch welcher Nachwuchsfan hat jemals ein Poster vom Trainer statt vom Top-Stürmer aufgehängt? Trainer sind wichtig, klar. Zum Helden aber wird, wer das Tor schießt. In Hoffenheim könnte sich das gerade ändern.

Am Samstag trifft die TSG auf Borussia Dortmund (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), mit einem Unentschieden würde Hoffenheim den BVB auf Distanz halten und damit die Chance auf Platz drei deutlich erhöhen.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Hoffenheim vor Dortmund. Als Nagelsmann kam, lag das Team am Boden. 20 Spieltage waren vorbei, die TSG stand auf einem Abstiegsplatz, hatte 14 Punkte gesammelt. Zahlen eines Absteigers.

Der Schlüssel? Der Trainer!

15 Monate später steht Hoffenheim vor dem Einzug in die Champions League. Wie das gekommen ist? Ganz einfach: Es gibt in der Bundesliga keinen Klub, bei dem der sportliche Erfolg so eindeutig mit dem Trainer verknüpft ist wie Hoffenheim. Denn allein durch Willenskraft ist ein Lauf wie der von Hoffenheim nicht zu schaffen. Und auch an einer Offensive auf dem Transfermarkt lag der Aufschwung nicht. Mit Kevin Volland gab die TSG sogar ihren wertvollsten Spieler ab.

Dafür kamen Profis wie Kevin Vogt und Sandro Wagner. Gute Fußballer, aber wahrlich keine Wunderkicker. Nagelsmann jedoch ist es gelungen, Spieler zu verbessern. Plötzlich explodierte Mark Uth, ein Stürmer, der zuvor schon als Fehlkauf galt. Sebastian Rudy wird interessant genug für die Bayern, Kerem Demirbay vom Zweitligaspieler zum Erstligastar.

Geht's raus und denkt's Fußball

Vor allem aber hat Nagelsmann der Mannschaft ein neues Verständnis vermittelt, wann sie sich wie bewegen soll. Wie öffne ich Passwege in die Offensive? Wann besetzt der Stürmer eine Schnittstelle, wann steht er beim gegnerischen Innenverteidiger? Man darf anzweifeln, dass Nagelsmanns Vorgänger Huub Stevens, 63, mit den Spielern über solche Details gesprochen hat. Hoffenheims Fußball ist komplexer geworden. Geht's raus und denkt's Fußball.

Trainer wie Nagelsmann, Thomas Tuchel oder Pep Guardiola lassen mit ihren Systemwechseln und ihrer Detailarbeit den Fußball komplizierter erscheinen. Das gefällt nicht jedem, schließlich lebt der Sport auch von seiner Einfachheit. Von seinen Emotionen. Dem Chaos.

Gewiss kann man die Bedeutung von Taktik im Fußball auch überbewerten. Nagelsmann selbst sagt gerne Dinge wie "Taktik ist der persönlichen Beziehung untergeordnet" oder "70 Prozent der Arbeit sind mental, 30 Inhalt". Auch Tuchel betont, wie viel wichtiger die Spieler im Vergleich zum Coach sind. It's a players game.

Doch klug angewandt, kann Taktik ein entscheidendes Mittel sein, den Rückstand auf vermeintlich bessere Mannschaften zu verkürzen. Gute Spieler verbessern sich. Nur wer alles beherrscht, Taktik, Trainingsarbeit, Menschenführung, ist heute als Trainer auf Dauer erfolgreich.

Trotzdem sichten viele Bundesligisten noch immer vor allem Spieler statt Trainer. Nur die wenigsten sind bereit, hohe Ablösen für sie zu bezahlen. Das ist absurd. Welcher Verein würde keine Millionen in einen einzigen Transfer stecken, wenn dieser genügte, um die Erfolgschance zu potenzieren?

Nagelsmann wird zum Symbol

"Der Nagelsmann des Handballs" titelte die "Zeit" kürzlich über den neuen Handball-Nationaltrainer, weil dieser ein "versessener Analytiker" sei, der "extrem viel Wert auf Taktik und eine präzise Spielvorbereitung legt".

Nagelsmann wird zum Symbol, ob er will oder nicht, das ist auch in dem Text so, den Sie gerade lesen. Mit 29 Jahren ist er der jüngste Bundesligacoach der Geschichte, sein Team spielt schön und erfolgreich. Er tauscht sich mit Wirtschaftsbossen über Menschenführung aus, interessiert sich für Sportwissenschaft.

Das erinnert an den Trainer des aktuellen Gegners, Tuchel. Auch der sprach einst als junger Bundesligacoach darüber, verkrustete Denkmuster im Fußball aufbrechen zu wollen, indem er häufiger pro Saison die Formation ändert. Mittlerweile ist das in der Liga fast so gängig wie die Abseitsfalle.

Ganz sicher wird Nagelsmann früher oder später seine Krise erleben, das ging selbst dem erfolgreichsten Trainer der Welt so. Wie er und seine Mannschaft in der kommenden Saison mit der zusätzlichen Belastung durch die Europacupspiele zurechtkommen werden? Abwarten. Gewiss scheint aber, dass er dafür Häme ernten wird. Der Wunderjunge glaubt wohl, er habe den Fußball neu erfunden. So ist das mit Symbolfiguren.

Vielleicht hängen bis dahin trotzdem ein paar Trainerposter in den Zimmern junger Fußballfans.