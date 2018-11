Die Zukunft von Bayern-Trainer Niko Kovac ist nach den jüngsten Aussagen von Präsident Uli Hoeneß unsicher. Bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger werden einige Namen genannt, Jupp Heynckes gehört nach seinem insgesamt vierten Weggang aus München im vergangenen Sommer nicht dazu. Heynckes selbst verteidigt Kovac, der am Abend mit seiner Mannschaft in der Champions League gegen Benfica Lissabon spielt (21 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE).

"Da kommt ein junger Trainer und will die Welt einreißen", sagte Heynckes in der "Westdeutschen Zeitung" über seinen Nachfolger. "Niko Kovac hat es nicht einfach in München. Es gibt liebe Jungs dort und Diven, und dann sind da noch die schweren Verletzungen von wichtigen Spielern. Da türmt sich ein Berg von Problemen auf."

Hoeneß hatte nach dem 3:3 der Münchner gegen Fortuna Düsseldorf ein langfristiges Bekenntnis zu Kovac vermieden: "Wir spielen am Dienstag gegen Benfica, da wird unser Trainer sicherlich Niko Kovac sein." Der FC Bayern müsse "alles hinterfragen. wir werden die nächsten Tage, vielleicht auch die nächsten Wochen nutzen, um eine richtige Lösung zu finden." Die Bayern liegen in der Bundesliga nach zwölf Spielen mit neun Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund auf Platz fünf.