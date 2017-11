FC Bayern München Hoeneß hält Heynckes-Verbleib für "möglich"

Bisher galt Trainer Jupp Heynckes beim FC Bayern als Zwischenlösung, die am Ende der Saison wieder in den rheinischen Ruhestand wechselt. Doch nun könnte es doch eine Fortsetzung der auch von vielen Bayern-Fans favorisierten Lösung auf der Trainerbank geben. Präsident Uli Hoeneß antwortete am Rande der Jahreshauptversammlung auf die Frage, ob sein langjähriger Freund Heynckes länger bleiben könnte: "Das halte ich für möglich, da ist nichts ausgeschlossen."

Heynckes selbst hatte vor wenigen Wochen die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung verneint. "Das ist ausgeschlossen", sagte der 72-Jährige der "Welt am Sonntag". Nun feierten die Bayern unter Heynckes allerdings neun Siege in neun Pflichtspielen und so sprach schon Arjen Robben von einem längeren Verbleib: "Natürlich können wir uns das vorstellen."

Heynckes hatte die Bayern Anfang Oktober nach der Trennung von Carlo Ancelotti zum vierten Mal als Trainer übernommen. Hoeneß sprach bei seiner Rede vor den Mitgliedern von einem "Glückszustand" mit Heynckes, der den gesamten Verein "schweben" lasse.

Wagner-Transfer unwahrscheinlich

Ganz anders denkt Hoeneß über den möglichen Wechsel von Nationalspieler Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern. Dieser sei gefährdet. "Ich denke, dass das eine Sache der Ablöse sein wird, und wie ich höre, liegen wir derzeit meilenweit auseinander. So wie sich das im Moment darstellt, wird sich das ziemlich zerschlagen", sagte Hoeneß.

Als Ablöse für den 29 Jahre alten Angreifer, der bereits im Winter zurück zu seinem Ex-Klub wechseln möchte, waren zuletzt zwölf Millionen Euro im Gespräch. Die Bayern wollen Wagner, dessen Familie in der Nähe von München lebt, als Ersatz für Starstürmer Robert Lewandowski verpflichten.