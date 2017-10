Trainersuche beim FC Bayern Heynckes bestätigt Angebot - und zaudert

Der vom FC Bayern umworbene Jupp Heynckes hat das Angebot des Rekordmeisters bestätigt, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. "Es ist noch nichts klar oder in trockenen Tüchern", sagte der 72-Jährige der "Rheinischen Post". "Ich muss das Ganze zunächst mal analysieren. Schließlich sind viereinhalb Jahre vergangen, seit ich bei Bayern aufgehört habe." Und der Fußball habe sich seitdem verändert.

Heynckes bestätigte zudem, dass es sich um ein Angebot bis zum Ende der laufenden Saison handele. So sollen Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportchef Hasan Salihamidzic auf ich zugekommen sein und ihm das Angebot unterbreitet haben. Wann die Entscheidung fallen soll, sagte Heynckes nicht.

Für den einstigen Trainer von Mönchengladbach, Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, CD Teneriffa, Real Madrid, Benfica Lissabon, Schalke 04 und Bayer Leverkusen wäre es bereits die vierte Amtszeit beim FC Bayern. Heynckes war nach seiner Zeit zwischen 1987 und 1991 bereits 2009 als Interimstrainer eingesprungen und hatte 2013 als Höhepunkt seiner Karriere mit den Münchnern das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen.

Eine Verpflichtung von Heynckes wird als Absage an den ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel gewertet, der sofort zur Verfügung stände. Ob Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann als Nachfolger von Heynckes im Sommer 2018 verpflichtet wird, ist weiterhin offen. Die Verantwortlichen in Hoffenheim glauben nicht an einen Abgang ihres Trainers. Es gebe "keine Anfrage" des Rekordmeisters, teilte ein Vereinssprecher mit: "Wir sind extrem entspannt." Nagelsmann steht bei der TSG noch bis 2021 unter Vertrag.