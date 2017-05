Juventus-Trainer Allegri Graf Max

Es ist im Profifußball höchst ungewöhnlich, wenn ein Spieler den eigenen Trainer so massiv kritisiert. Sami Khedira ist letztens mit seinem Coach sehr hart ins Gericht gegangen. Noch nie habe er einen Trainer erlebt, der so schlecht sei wie Massimiliano Allegri, hat er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" anvertraut.

Es ging dabei allerdings nur um die Englischkenntnisse des Coachs.

Damals in der Schule hat sich der einst kleine Massimiliano als Sohn eines Hafenarbeiters in Livorno nicht wirklich bemüht, Fremdsprachen zu lernen. Anderes war wichtiger als Unterricht, Spielen auf der Straße zum Beispiel. Und jetzt, nachdem er einer der erfolgreichsten Trainer in Europa ist und der europäische Fußball wieder mit Ehrfurcht nach Turin schaut, sitzt der 49-Jährige zwischen den Trainingseinheiten vor dem Übungsbuch und muss Englisch büffeln.

Gerüchte um Barcelona-Interesse

Wenn ein prominenter Trainer Sprachen lernt, ist das in diesem überhitzten Geschäft stets sofortiger Anlass für Spekulationen. Ist da etwa ein potenter Premier-League-Klub an Allegri dran? Schon im Vorjahr war der Coach kurzzeitig als Kandidat beim FC Chelsea im Gespräch, bevor sein Landsmann und Vorgänger bei Juventus, Antonio Conte, den Job übernahm. Jetzt ist der FC Barcelona ein Thema, weil dort Luis Enrique zum Saisonende seinen Stuhl räumt.

Allegri hat diese Gerüchte bisher mit der ihm eigenen stoischen Gelassenheit an sich vorüberziehen lassen. Zumal sie sich auch schnell wieder verflüchtigt haben. Denn obwohl Allegris Bilanz als Trainer bei den beiden großen Klubs AC Mailand und Juventus glänzend ausfällt, steht er merkwürdig wenig im internationalen Rampenlicht.

Juventus hat viele Helden und viele Heldengeschichten. In der aktuellen Mannschaft, die am Abend den Finaleinzug in der Champions League gegen den AS Monaco (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV Sky) perfekt machen kann, steht das Torwartdenkmal Gigi Buffon, davor die fast ebenso legendäre Defensivreihe mit dem so klugen wie eisenharten Giorgio Chiellini, wie der Trainer ein Junge aus Livorno, daneben sein Alter Ego Leonardo Bonucci.

Vorne sind die argentinischen Torjäger Paulo Dybala und Gonzalo Higuaín, Doppeltorschütze beim 2:0-Hinspielsieg in Monaco, am Werk. Es gibt das Kampfschwein Mario Mandzukic, der schon mit den Bayern die Champions League gewonnen hat, und Routinier Sami Khedira, dem dies mit Real Madrid gelang.

Der Schatten des Vorgängers ist groß

Über sie alle ist schon viel geschrieben worden, der Macher an der Seitenlinie dagegen findet jenseits der Alpen nur selten Aufmerksamkeit. Allegri sagt selbst, es komme als Trainer auch darauf an, seine Emotionen im Griff zu haben. In Italien nennen sie ihn auch deswegen Graf Max, was auf Italienisch witzigerweise Conte Max heißt - den Conte wird er einfach nicht los.

Als Allegri 2014 sein Amt in Turin antrat, übernahm er ein Team, das mit Antonio Conte zuvor dreimal Meister geworden war. Conte ist ein Juventus-Denkmal, er war Kapitän bei den Schwarzweißen, er hat Juventus als Trainer zum Überteam der Serie A geformt. Ein Berserker als Trainer. Als Allegri kam und ebenfalls gleich im ersten Jahr Meister, dazu Champions-League-Finalist wurde, hieß es, er profitiere ja nur von der Arbeit Contes.

Heute sagt das niemand mehr. Die Stützen der Conte-Mannschaft hießen Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Carlos Tévez und Paul Pogba, alle sind nicht mehr da. Juventus ist immer noch genauso erfolgreich, vielleicht sogar noch erfolgreicher geworden.

Anerkennung fliegt Allegri nicht zu, er muss sie sich erarbeiten. Als Spieler war er ein No-Name-Profi, er kickte bei insgesamt zwölf verschiedenen Vereinen von Pescara über Livorno bis Cagliari. Ein paar Serie-A-Einsätze sind darunter für Perugia und Neapel, aber Allegri war keiner, an den man sich als Spieler erinnert. "Es ist doch wunderbar, dass mediokre Fußballer gute Trainer werden können", hat er im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" mal gesagt.

Als Coach musste er sich hocharbeiten über Grosseto, Sassuolo und Cagliari bis zu Milan, das er 2010 zu ihrer letzten Meisterschaft geführt hat. Ganz wohl hat er sich in Mailand, unter der Regentschaft von Silvio Berlusconi, aber nie gefühlt. Milan, das war ihm zu viel Show, zu viel Glamour. In Turin ist alles strenger, Disziplin ist verlangt, das ist der Juve-Stil, und Allegri sagt, "wenn man mit dem Juve-Stil nichts anfangen kann, kommt man hier nicht weit". Routine ist bei Juventus nicht nur ein Wort, hier setzt man seit eh und je auf erfahrene Fußballer, Allegri nennt sie seine Senatoren.

Allegri hat den Turiner Ergebnisfußball, der dieses Team immer schon ausgemacht hat, verfeinert, Defensive und Offensive miteinander abgeglichen. Khedira erzählt, dass Allegri im Training immer und immer wieder die gleichen Formationen üben lässt. Und so richtig zufrieden sei der Graf Max nur selten.

Auch in diesem Jahr wird Juventus mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder Meister werden, es wird der dritte Titelgewinn in Folge, Allegri hat dann Conte endlich eingeholt. Aber das große Ziel der Saison ist das Endspiel der Champions League. Schauplatz des Finals ist Cardiff. Eine Stadt, für sie es sich lohnt, Englisch zu lernen.