In der Serie A ist Juventus Turin das Maß aller Dinge. Der Tabellenführer aus Turin hat nach 21 Spieltagen schon elf Punkte Vorsprung und noch kein Spiel verloren. Entsprechend galt Juve auch in der Coppa Italia mal wieder als Topfavorit auf den Titel. Doch aus dem fünften Pokalsieg in Folge wird nichts: Juventus hat im Viertelfinale 0:3 (0:2) bei Atalanta Bergamo verloren.

Timothy Castagne (37. Minute) und Duvan Zapata (39. und 86.) erzielten die Tore für Bergamo. Dass Zapata in Topform ist, hätte man bei Juve ahnen können. Der Kolumbianer hat in den vergangenen acht Ligaspielen 14 mal getroffen und liegt in der Torschützenliste der Serie A gleichauf mit Superstar Cristiano Ronaldo auf dem zweiten Platz. Ronaldo und seinen Sturmpartnern Federico Bernardeschi sowie Paulo Dybala gelang gegen Bergamo nichts.

Juve-Trainer Massimiliano Allegri musste den Großteil der Partie von der Tribüne aus verfolgen. Weil er vor dem 2:0 ein Foul an Dybala gesehen hatte, protestierte er so stark, dass Schiedsrichter Fabrizio Pasqua ihn von der Seitenlinie verbannte.

Neben Bergamo sind auch Milan und Fiorentina ins Halbfinale eingezogen. Die Mailänder gewannen 2:0 (2:0) gegen den Tabellenzweiten SSC Neapel. Florenz schoss die Roma 7:1 (3:1) aus dem Stadion. Federico Chiesa erzielte drei, Giovanni Simeone zwei Tore. Roms Stürmerstar Edin Dzeko, der erst zur Pause eingewechselt worden war, sah in der 72. Minute nach einem Wortgefecht mit Schiedsrichter Gianluca Manganiello die Rote Karte. Am Donnerstag ermitteln Inter und Lazio den vierten Halbfinalisten.