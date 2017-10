Serie A Juve verliert wegen Immobile-Doppelpack

Im Top-Spiel der italienischen Serie A hat Juventus Turin seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der Rekordmeister verlor 1:2 gegen Lazio Rom. Zunächst war Juve durch ein Tor von Douglas Costa (24.) in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit traf der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile (47. und 54.) doppelt und drehte das Spiel für Rom. In der 97. Minute vergab der Rekordmeister noch einen Elfmeter.

Durch die Niederlage verpasste Juventus die Chance, Druck auf Neapel aufzubauen. Der Tabellenführer könnte nun am Abend im Spiel gegen AS Rom, den anderen Hauptstadt-Klub, seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen.