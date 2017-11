Remis zwischen Juve und Barça Abgespeckte Schwergewichte

Der Lack ist (derzeit) ab: Beide Teams zählen aktuell nicht mehr zur absoluten Spitze Europas. Fehlpässe, Stockfehler, schlecht getimte Laufwege - auch heute wurden zahlreiche Mängel auf beiden Seiten sichtbar. Während die Vecchia Signora nach zwei Niederlagen und einem Remis in der Serie A vier Punkte hinter Spitzenreiter Neapel auf Platz drei liegt, ist Barcelona zwar ungeschlagen Erster in La Liga (elf Siege, ein Remis), versprüht aber längst nicht mehr den Glanz früherer Tage. Nach jetzigem Stand würden die meisten wohl eher auf Manchester City oder PSG als Champions-League-Sieger 2018 tippen.

Das Ergebnis: Nach 90 ereignisarmen Minuten trennten sich die beiden Schwergewichte 0:0. Statt fußballerischen Gourmethäppchen bekamen die Zuschauer biedere Hausmannskost geboten. Hier geht's zur Sammelmeldung der wichtigsten Mittwochspiele.

Auf Abschiedstournee: Nach Italiens Aus in der WM-Qualifikation wurde vor allem Gigi Buffon mit Mitleid überschüttet. Barças Ivan Rakitic bot dem scheidenden Torwart-Monument ("Einmalig, was er den Fußballfans gegeben hat") öffentlich seinen Platz im kroatischen Kader für die WM 2018 an. Buffon, der seine letzte Saison spielt, reagierte mit Humor und Größe - wie so oft in seiner Karriere. Ob Rakitic eine CL-Finalteilnahme ebenso großzügig anbieten würde? Trotz drei Endspielen fehlt dem viermaligen Welttorhüter Buffon dieser Titel noch in seiner Trophäensammlung.

Dear @ivanrakitic , as a goalkeeper I might still play but playing for Croatia as a midfielder in your place might not be a great idea: I am saying it for your good sake. Joking apart, your words have been a great gift. Thanks to you and @JordiAlba: my jersey is waiting for you — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 21. November 2017

Die erste Hälfte: In der Anfangsphase prüfte Ex-Bayer Douglas Costa Barça-Keeper Marc-André ter Stegen (2. Minute). In der Folge erspielte sich der Gast mehr Spielanteile. Ein Rakitic-Freistoß aus dem Halbfeld klatschte unberührt an Juves rechten Pfosten (22.), auf der Gegenseite verzog Paulo Dybala knapp (44.). Ansonsten passierte nicht viel, zu oft versandeten Passstafetten auf dem Weg nach vorne.

Superstar als Bankangestellter: 40 Spiele in der Königsklasse hatte Lionel Messi zuletzt in Serie mitgewirkt, wenn er im Kader stand. Heute wurde er von Trainer Ernesto Valverde geschont und musste bis zur 56. Minute mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Immerhin steht am Sonntag Spaniens Top-Duell gegen den Tabellenzweiten aus Valencia an.

AP Trainer Valverde vor Lionel Messi (r.)

Die zweite Hälfte: Es blieb eine zähe Angelegenheit, jedoch mit Vorteilen für Barça. Ein abgefälschter Freistoß von Luis Suárez aus 20 Metern flog übers Tor (50.). Nach seiner Hereinnahme zirkelte auch Messi einen ruhenden Ball deutlich drüber (64.), ehe Lucas Digne die beste Chance in aussichtsreicher Position vertändelte (68.). Gegen Ende hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung angefreundet, nur Dybala versuchte es nochmal ernsthaft mit einer Direktabnahme (90.+2).

Der Nächste, bitte! Angesichts der Abgesänge auf Juves in die Jahre gekommene Stars bildete Daniele Rugani eine willkommene Abwechslung. Der 23 Jahre alte Verteidiger bestand die Feuertaufe bei seinem ersten Einsatz in dieser Champions-League-Spielzeit. Als linker Part der Dreierkette überzeugte er, verfügt er doch über ein gutes Pass- und ein überdurchschnittliches Stellungsspiel. 2015 verpasste Rugani in Diensten von Aufsteiger Empoli in seiner ersten Erstliga-Saison nicht nur keine einzige Minute, sondern blieb sogar gänzlich ohne Verwarnung. Es scheint, als stehe zumindest ein würdiger Nachfolger für die überalterten Turiner Abwehrgranden parat.

Juventus - FC Barcelona 0:0

Turin: Buffon - Barzagli, Rugani, Benatia, Alex Sandro - Pjanic (66. Bentancur), Khedira - Cuadrado (71. Marchisio), Dybala, Douglas Costa (85. Matuidi) - Higuaín

Barça: ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Umtiti, Digne - Busquets - Paulinho, Rakitic - Iniesta (82. Jordi Alba) - Deulofeu (56. Messi), Suárez

Gelbe Karten: Pjanic, Alex Sandro/ Paulinho, Digne, Piqué

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)