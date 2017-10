DFB-Spielort Kaiserslautern Pfälzisch Sibirien

Nach Kaiserslautern ist früher keiner gerne gefahren. Der ruhmreiche FC Bayern erwog schon in den 1970er Jahren die Punkte einfach per Post in die Pfalz zu schicken, statt dort anzutreten. Weil man ja dort doch nur wieder verliert.

Die Bayern hatten damals vor nichts und niemandem Angst (außer vor Auswärtsfahrten in die DDR), aber diese Atmosphäre am Betzenberg, dieses raue, rauflustige, schnauzbärtige Lauterer Publikum nötigte ihnen höchsten Respekt ab. "Der Betze brennt" war über viele Jahre noch kein abgeranzter Marketingspruch, es ging wirklich lichterloh zu, und die eingeschüchterten Schiedsrichter ließen so lange nachspielen, bis Klaus Toppmöller oder Olaf Marschall das Siegtor erzielt hatten.

Heute ist der FCK Tabellenvorletzter der 2. Fußball-Bundesliga, am Betze verbrannt wurden zuletzt nur Trainer und Geld, aber eines ist geblieben: Gerne fährt immer noch keiner nach Kaiserslautern.

Der DFB hat für den Abend mal wieder ein Länderspiel in die Pfalz vergeben, es geht diesmal gegen Aserbaidschan (20.45 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL). Andere DFB-Gegner hier hießen Weißrussland, Albanien und Kasachstan, und es gibt Kollegen, die winken schon ab, wenn sie den DFB-Terminplan sehen und dort der Name Kaiserslautern auftaucht. Reise und Gegner lohnen sich für sie nicht, der Verlag freut sich über die gesparten Kosten.

Seppl Pirrung, Ronnie Hellström, Miroslav Kadlec

Kaiserslautern, die Stadt, die ständig um die 100.000-Einwohner-Marke herumpendelt, ist so wie Mönchengladbach. Wer weiter weg wohnt, kennt sie nur wegen des Fußballs. Die fünf Weltmeister von 1954 Fritz und Ottmar Walter, Werner Kohlmeyer, Werner Liebrich und Horst Eckel schauen als Denkmal vom Berg auf die Stadt herunter, im Löwenburg-Kreisverkehr direkt am Hauptbahnhof steht die Elf von Bern lebensgroß im Feierabendverkehr herum.

Und was für Namen haben hier über Jahrzehnte ihr Feuer abgefackelt: Seppl Pirrung, Hans-Günter Neues, Hannes Bongartz, Werner Melzer, Reiner Geye, Ronnie Hellström, Hans-Peter Briegel, Andy Brehme, Miroslav Kadlec, Norbert Eilenfeld. Man könnte das ohne Probleme stundenlang fortsetzen. 5:0 gegen Real Madrid, 7:4 gegen die Bayern, 3:1 gegen den FC Barcelona und trotzdem ausgeschieden. Der verfluchte Bakero. Fußball, Fußball, Fußball.

Nicht zufällig thront das Stadion, das hier immer noch nach dem Alten Fritz benannt ist und nicht nach einem Versicherungskonzern oder einer Biermarke, auf dem Berge über der Stadt wie früher die Schlösser der Burgherren. Wo unten die Bauern dafür zu sorgen hatten, dass es dem Adel oben gut ging.

Und dieses Alleinstellungsmerkmal Fußball droht der Stadt jetzt auch noch wegzubrechen. Der Verein dümpelt sportlich in den Niederungen umher. Der DFB, der jahrelang seine schützende Hand über den Standort gehalten hat, ihn gar 2006 zur WM-Spielstätte erhob, hatte den Betzenberg schon gar nicht mehr in der engeren Auswahl, als es um die Austragungsorte für die EM 2024 ging. Der Burgherr ist verarmter Adel, und die Bauern drunten, sie können auch nicht mehr helfen. Sie haben es lang genug getan.

Ganz vorn bei der Pro-Kopf-Verschuldung

Spitzenplätze belegt die Stadt Kaiserslautern mittlerweile nur noch, wenn es um die Pro-Kopf-Verschuldung von Kommunen in Deutschland geht. Die Stadt hat dem Verein immer wieder aus der Verlegenheit geholfen, hat den ruinösen Stadionausbau abgefedert, ist eingesprungen, nachdem der Verein das Geld jahrelang aus dem Fenster geworfen hatte. Und hat jetzt selbst kaum noch etwas auszugeben. Oder zu verschönern.

Wer heute durch Kaiserslautern geht, wer sieht, dass an vielen Ecken der Putz bröckelt, wer durch die Fußgängerzone läuft mit all den bekannten Filialisten, dem kommen bei manchen Zweckbauten unschöne Worte in den Kopf, von denen eines Abrissbirne lautet. Man kann es so sagen: Die Lieblichkeit der Pfalz spiegelt sich nicht zwingend in der Lauterer Innenstadt. Wenn der Fußball nicht mehr nach Kaiserslautern lockt - was denn dann? Das Altstadtfest?

Es gibt einen alten Tatort, in dem Kommissarin Lena Odenthal einen Fall auf dem Lande zu lösen hat und der Provinzpolizist sie "in Pfälzisch Sibirien" begrüßt. Die Leute hier sprechen lieber von der "Region".

Die Stadt ist stolz auf eine Sehenswürdigkeit, man hat die angeblich größte Dinosaurier-Ausstellung Europas in der Gartenschau. Eine Ausstellung über eine längst verstorbene Gattung. Das passt.