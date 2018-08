"Kanaken" und "Kartoffeln" Grindel sieht keine Spaltung im WM-Team

DFB-Präsident Reinhard Grindel will Berichte über eine Spaltung in der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM nicht überbewerten. "Ich glaube, dass das, was dort steht, übertrieben ist", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montagabend am Rande einer Veranstaltung in Hamburg. Er will eigenen Angaben zufolge vor dem Spiel gegen Frankreich mit dem Mannschaftsrat spreche. "Dann werde ich mal hören."

Der SPIEGEL hatte berichtet, dass durch das Team in Russland ein kultureller Riss gegangen sei: zwischen Spielern mit Migrationshintergrund und jenen ohne ausländische Vorfahren; zwischen "Kanaken" und "Kartoffeln". Grindel sagte dazu nun: "Ich habe es nicht erlebt, dass es in der Mannschaft verschiedene Gruppen gibt."

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sagte am Montag in einem Interview der Funke-Mediengruppe über den SPIEGEL-Bericht: "Natürlich gab es hier oder da mal einige Witze über gewisse Instagram-Postings. Das war aber jederzeit immer nur als Spaß zu verstehen und hatte definitiv auch nichts mit Rassismus zu tun."

Am Mittwoch wird Bundestrainer Joachim Löw sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Frankreich (3. September) und Peru (6. September) benennen und erstmals seit der WM öffentlich seine Analyse des DFB-Desasters in Russland präsentieren.

Grindel kündigt Änderungen an

Grindel sagte in Hamburg erneut, dass es "ein Weiter-so" nicht geben werde. Es werde "in personeller Hinsicht und in spielerischer Hinsicht Änderungen geben", kündigte er an. "Die ganze Mannschaft, und damit auch die sportliche Leitung, müssen so arbeiten, dass die Fans am 6. September eine andere Mannschaft sehen, die mit größerem Einsatz, größerem Kampfgeist bei der Sache ist und wo man eben merkt, dass sie sich anders präsentieren will."

Der Teammanager der DFB-Auswahl, Oliver Bierhoff, hatte der "Bild" zuvor gesagt, man werde alles dafür tun, "dass wir wieder ein echtes Team werden".