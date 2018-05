3. Liga Karlsruher SC darf von der 2. Liga träumen

Der Karlsruher SC kann weiter von der direkten Rückkehr in die 2. Liga träumen. Am vorletzten Spieltag der 3. Liga gewann der KSC am Samstag beim VfR Aalen mit 2:0 (1:0) und sorgte damit im Fernduell mit dem SV Wehen Wiesbaden für den vorentscheidenden Punktgewinn. Denn Verfolger Wiesbaden zog beim SC Paderborn mit 1:3 (0:0) den Kürzeren und kann bei vier Punkten Rückstand am letzten Spieltag nicht mehr in den Kampf um Relegationsplatz drei eingreifen.

Damit hat Karlsruhe nun in zwei Relegationsspielen gegen den Tabellen-16. der 2. Liga die Chance, ein Jahr nach dem Abstieg wieder ins deutsche Unterhaus zurückzukehren.

Somit ist in der 3. Liga nur noch die Meisterschafts-Entscheidung offen, die sich im Saisonfinale kommende Woche zwischen den beiden Aufsteigern 1. FC Magdeburg und Paderborn entscheidet. Der FCM verteidigte mit einem 3:1 (3:1) gegen Absteiger Chemnitzer FC die Tabellenführung und geht mit zwei Punkten Vorsprung auf die Ostwestfalen ins entscheidende Fernduell am kommenden Samstag.