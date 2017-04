KSC vor dem Abstieg "Ich liebe Leute, die Heber machen"

Sehr wahrscheinlich trägt Jörg Dahlmann die Schuld. Der Mann ist seit mehr als 30 Jahren Sportreporter im Fernsehen und hat in diesen Jahrzehnten vor allem versucht, den Lautstärkeregler an der Fernbedienung überflüssig zu machen. Keiner war so laut wie er, man könnte seinen Stil diplomatisch als überschäumend bezeichnen, erst beim ZDF, dann bei Sat1 und Premiere, zuletzt bei Sport1. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen würde man das womöglich als einen Abstieg bezeichnen.

Es ist mehr als 23 Jahre her, da kommentierte Dahlmann das Europapokalspiel des Karlsruher SC gegen den FC Valencia. Das Spiel ist als "Wunder vom Wildpark" in die regionale Fußballgeschichte eingegangen, es endete 7:0 für den KSC, der vierfache Torschütze Edgar Schmitt wurde dadurch zum "Euro-Eddy", und einzelne Sätze von Jörg Dahlmann aus dieser Partie haben es bis in einen Wikipedia-Eintrag geschafft.

"Ein klasse Heber. Ach, ich liebe Leute, die Heber machen. Und er hebt und hebt und hebt und hebt - hinein ins Tor!" Das sagte er damals zu einem Treffer von Rainer Schütterle, der Satz klingt bis heute bei mir im Hinterkopf, und ich hatte mich damals schon gefragt, wie man Leute lieben kann, die Heber machen. Und was Einen-Heber-machen im normalen Leben wohl bedeuten könnte. Vermutlich ist es was Sexuelles. Einen heben war mir jedenfalls vertrauter.

Hartnäckiges Piepen im Ohr

Wenn man ihn an seinen eigenen Aussagen während der Partie misst, flippte Dahlmann innerhalb der 90 Minuten aus und wurde mehrfach "wahnsinnig", und am Ende des Spiels blieb ein hartnäckiges Piepen im Ohr der Fernsehzuschauer übrig.

Vielleicht lag es daran, dass ich den Karlsruher SC nie als besonders sympathisch empfunden habe, obwohl er ja gar nichts für die dezibelstarken Äußerungen eines TV-Reporters konnte. Möglicherweise lag es auch an der zuweilen ruppig auftretenden Abwehrreihe des Teams, das mit Dirk Schuster, Slaven Bilic und Michael Wittwer Verteidiger aufbot, denen Gegenspieler im Dunkeln nur ungern begegnet wären. Dazu hatte die Mannschaft mit Winfried Schäfer einen Coach, der am Ende jedes Spiels noch heiserer wirkte als Dahlmann nach einer seiner Live-Reportagen. Das Wildparkstadion hielt in jener Zeit jedenfalls, was der Stadionname verspricht. Und von Oliver Kahn als Torwart haben wir noch gar nicht geredet.

Dahlmann und der KSC waren damals auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Heute liegt der ruhmreiche ehemalige Uefa-Pokal-Halbfinalist Karlsruher SC abgeschlagen auf dem allerletzten Platz der Zweitligatabelle, mit elf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang, und wenn der KSC sein Heimspiel am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) auch nicht gewinnen sollte, dann ist die Mannschaft vorzeitig zur Drittklassigkeit verurteilt. Und da ist es nur ein sehr schwacher Tost, dass mit dem FCK ein Gegner vorbeischaut, dessen Niedergang mindestens genauso trostlos vonstatten geht.

Keine Saison ohne Schäfer, Schmieder, Reich

24 Bundesligajahre hat der Karlsruher SC insgesamt hinter sich, in den Neunzigerjahren war eine Erstligasaison ohne Winfried Schäfer, ohne den vorzeitig ergrauten Abwehrchef Burkhard Reich und den ewigen Präsidenten Roland Schmider unvollständig. Die Scharmützel Schäfers mit den Schiedsrichtern waren die Begleitmusik der Bundesligaspieltage, und am Ende der Saison ging mal wieder ein KSC-Profi zum FC Bayern. Kahn, Mehmet Scholl, Michael Tarnat, Oliver Kreuzer, Thorsten Fink - der KSC war das erste Farmteam der Bundesliga.

Irgendwann war dieser Exodus dann nicht mehr wettzumachen, und der KSC geriet sportlich und wirtschaftlich auf die schiefe Bahn. Zweimal ging es sogar bis in die 3. Liga, zweimal schaffte man schnell wieder den Aufstieg, und vor zwei Jahren fehlten sogar nur ein paar Sekunden, und der KSC wäre über die Relegation gegen den Hamburger SV wieder in die 1. Bundesliga zurückgekehrt. Den Namen des damaligen Schiedsrichters Manuel Gräfe darf man im Badischen seitdem ungefähr so gelassen aussprechen wie den von Lord Voldemort bei Harry Potter.

Der KSC unter Schäfer, das war eine wilde Bande, rau war das Klima, die Mannschaft hatte dieses schnauzbarthaftige Image, so wie zuvor die fußballerischen Schiffsschaukelbremser des SV Waldhof Mannheim und des 1. FC Kaiserslautern. Kein Team fuhr gerne in den Südwesten, Schäfer pflegte dort den rustikalen Stil, aber nach zwölf Jahren an der Seitenlinie hatten sich der Trainer und der Verein auseinandergelebt.

Danach hat es bis heute in 19 Jahren 19 Nachfolger auf der Trainerbank gegeben, einer von ihnen hieß Joachim Löw, mit ihm stieg das Team damals auch schon aus der 2. Liga ab. Es war der letzte Vereinsjob für den jetzigen Weltmeister-Trainer.

Der KSC war nie mein Lieblingsverein, er kam auch nicht in die engere Auswahl der Herzensklubs, aber er gehört zum Inventar der ersten beiden Ligen wie ein Möbelstück in einer vertrauten Wohnung, so abgewetzt es auch sein mag. So wie der VfL Bochum, wie Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt oder der HSV. Vor dem KSC haben Vereine in Europa gezittert. So ein Verein sollte nicht dauerhaft in der 3. Liga verschwinden.

Jörg Dahlmann kommentierte zuletzt bei Sport1 Spiele der 4. Liga.